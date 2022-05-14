خبر غير سار لعشاق القهوة

الوكيل الإخباري-افادت وسائل إعلام عالمية ان القهوة من المقرر ان تشهد أسعارها ارتفاعا مهما في أنحاء العالم، وذلك بسبب كتل البرد التي ستسيطر على المحاصيل في البرازيل، وقد شكّل هذا الخبر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.



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على صعيد آخر قال فابيان كرابف، من معهد استشارات الصحة المهنية في البرازيل، ان الكمية الصحية من الكافيين يومياً تبلغ 400 ملليغرام، أي ما يعادل 5 فناجين تقريباً. وأوضح كرابف أن القهوة تمتاز بتأثير منبه وتعمل على رفع مستوى التركيز والانتباه، كما أن العديد من الدراسات أثبتت أيضاً أنها تتمتع بتأثير إيجابي على الصحة، فهي تزخر بمضادات الأكسدة، التي تسهم في تقوية جهاز المناعة.

