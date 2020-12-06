الأحد 06-12-2020
الوكيل الاخباري

التربية للوكيل : توفير 160 ألف جهاز لوحي لطلبة الأسر العفيفة قريبا- فيديو

أسعار الذهب الأحد 6/12/2020

مستشفى الكرك للوكيل : سنوفر الفحوصات الهرمونية خلال أيام - فيديو

وفيات الأحد 6/12/2020

استكمال النظر بقضية فتى الزرقاء اليوم

أجواء باردة نسبيا اليوم

تحرير 5 مخالفات لمنشآت ومواطنين في الزرقاء

الهياجنة: خطة لتأمين مطاعيم كورونا لنحو 20-25% من الشعب الأردني

نقابة الأطباء تنعى الدكتور ارشيد

ورشة حول الحدّ من العنف الأسري في البقعة

الأحد، 06-12-2020 10:47 ص

خبير أسترالي يكشف سبب اختفاء الطائرات في مثلث برمودا

Ocean-The-Bermuda-Triangle-Rainbow-2389580-1


الوكيل الاخباري - أعلن الخبير الأسترالي، شين ساتيرلي، السبب المحتمل لاختفاء خمس طائرات وطواقمها في مثلث برمودا قبل 75 سنة.

اضافة اعلان

وحلقت 5 قاذفات تابعة للبحرية الأمريكية، في ديسمبر 1945، تحت مسمى "الرحلة 19"، حيث أقلعت من فلوريدا في مهمة تدريبية كجزء من رحلة تحت قيادة الملازم تشارلز تيلور، وكان الطاقم مؤلف من 14 شخصا معظمهم من المتدربين.

واختفت الطائرات بعد دخولها مثلث برمودا في مساحة تصل إلى 4 ملايين متر مربع. ويقع المثلث بين الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة وبرمودا وبورتوريكو.


كما أن طائرة الانقاذ التي كانت تبحث عن الطائرات اختفت أيضا وكان على متنها 13 شخصا، حسب موقع "Nine.com.au".


وقال ساتيرلي "بعض الناس قدموا تفسيرات غريبة، زاعمين أن شيئًا ما خارق للطبيعة قد حدث... وأظهر التحقيق أنه عندما حل الظلام في الخارج وتغير الطقس، أرسل تيلور الطائرات إلى المكان الخطأ".


وأضاف أن طائرات غرقت بعد هبوطها على سطح الماء في أقل من دقيقة. في مثل هذه الحالات، ليس من الممكن دائمًا العثور على أجزاء من الطائرات. وهذا في رأيه يفسر الاختفاء.


وتابع أن معظم الطيارين الذي كانوا على متن الرحلة كانوا متدربين. وأوضح الخبير أن هذا يعني أنهم لم يتم تدريبهم بشكل صحيح على كيفية استخدام جميع أدوات الطائرة عند الطيران ليلاً أو في الأحوال الجوية السيئة.


كما أكد أن عدد السفن والطائرات المفقودة في مثلث برمودا ليس أعلى بكثير مما هو عليه في أي جزء آخر من المحيط.


واختتم تيلور قائلا "في حال حلقت 1000 طائرة فوق مثلث برمودا ويمكننا شرح ما حدث لـ990 منها، فهل هذا يعني أن ما حدث مع الـ10 الباقيات أمور خارقة للطبيعة؟ لا أعتقد ذلك".


ويشار إلى أنه تم العثور، في أواخر شهر يناير 2020، على سفينة اختفت منذ حوالي 100 عام في مثلث برمودا من قبل فريق من علماء الآثار البحرية.


وقال باحثون من جامعة ساوثهامبتون، في أغسطس 2018، إنهم اكتشفوا السر وراء اختفاء السفن في مثلث برمودا. وأكدوا أن السفن قد دمرت بسبب "الأمواج القاتلة" المحيطية التي يبلغ ارتفاعها 100 قدم.

 

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

إقرأ ايضا
Queen-Elizabeth-Prince-Philip-4

الملكة البريطانية وزوجها أول متلقي لقاح ضد فيروس كورونا

ط

شركة صينية تشتري جزيرة أسترالية وتمنع سكانها من دخولها

cf003a37f97e4c499a5f761af60de114

بيع مسدس جيمس بوند بمئات آلاف الدولارات - فيديو

09151302-piotr-chrobot-lebanon-beirut-travel-guide-hong-kong-tatler_cover_2000x1272

بالفيديو .. في ظاهرة غير مألوفة ثلوج تتساقط في بيروت

p0222n9d

التقاط أول صورة لبقعة شمسية بتفاصيل مذهلة

000_8WG3JH

المشروع الحلم .. خاتم هندي مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة غينيس

أخبار متعلقة
AP20319858577784

كان الأكبر في العالم .. انهيار تلسكوب أريسيبو العملاق في بورتوريكو - صور