السبت 29-01-2022
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السبت، 29-01-2022 12:59 م

خبير أممي يكشف أسباب شدة برد الشتاء هذا العام

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في الأمم المتحدة علاء النهري، إن التغيرات المناخية وراء البرد القارس في هذا الشتاء.

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وأضاف النهري خلال حوار مع قناة "القاهرة والناس" أن البعض ينكر تأثير التغيرات المناخية، لكن "كل ما يحدث في الجو حاليا هو بسبب التغيرات المناخية".


وذكر أمثلة على ذلك منها تأثير حريق الغابات على المناخ... "الغابات رئة العالم وتؤثر على التغيرات المناخية وحرقها هو بمنزلة تمزيق رئة العالم".


وأشار النهري إلى أن هناك تخوفات من ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة، وشدد على أهمية دور قمة المناخ المقررة في مصر خلال الفترة القادمة، وعقد عليها أملا كبيرا لضبط التغيرات المناخية.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

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