الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

مكافحة الأوبئة : زيادة ملحوظة بإصابات كورونا منذ بدء العام والذورة في آذار

رئيس جمهورية غينيا بيساو يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

اتفاقية تعاون بين مجلس محافظة العقبة ونهر الأردن لتمكين المرأة والشباب

موعد إصدار فاتورة شهرية للمياه بالاردن

كلاب ضالة تهاجم فتاة في الزرقاء - فيديو

لقاء يناقش تحديات المستثمرين والقطاع الصناعي بالعقبة

الإعلان عن إطلاق حملة لرسم جداريات في منطقة العبدلي

وزير التربية : عملية تطوير المناهج مستمرة

لواء الملك حسين بن علي ينفذ تمريناً عسكرياً تعبوياً مع الجانب البريطاني

تركيا: مستعدون للنظر في طلب انضمام فنلندا إلى حلف الناتو بمعزل عن السويد

الإثنين، 20-02-2023 04:58 م

خبير جيولوجي يكشف سبب استمرار توابع زلزال سوريا وتركيا

image (3)


الوكيل الإخباري - كشف خبير جيولوجي عن السبب العلمي وراء استمرار توابع زلزال سوريا وتركيا الذي حدث في السادس من فبراير الجاري وأوقع عدداً هائلاً من الضحايا.

وأوضح زكريا هميمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي لأخلاقيات علوم الأرض، ورئيس اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمي المصرية، أن الطاقة المخزَّنة في باطن الأرض هي المتحكم في استمرار تلك الظاهرة الجيولوجية.

اضافة اعلان


وقال هميمي، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط»، إن هذه الهزات الارتدادية ستظل إلى أن تفرغ الطاقة المخزَّنة في باطن الأرض، مشيراً إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ بعدد الهزات ولا وقت انتهائها.


وأضاف أن هناك طاقة مخزَّنة في باطن الأرض بسبب تحرك الكتل الصخرية وانزلاقها بعضها على البعض، لافتاً إلى أن تلك الطاقة تصل إلى مرحلة لا يمكن استيعابها، فيحدث تنفيس لها يؤدي إلى الزلزال.


وبيَّن أن هذه الطاقة لا تخرج مرة واحدة، بل تظل مستمرة، مسبِّبة الهزات الارتدادية حتى يحدث تفريغ لكل الطاقة المخزَّنة.


وشبَّه ما يحدث بإلقاء حجر على زجاج سيارة، حيث يمكن اعتبار مركز استقبال هذا الحجر بأنه مركز الزلزال، وإذا تُرك هذا الزجاج دون معالجة عن طريق أحد الفنيين الذي يقوم بعمل دائرة صغيرة حول المركز لتوزيع الطاقة خلال هذا النطاق الصغير، فإن الشرخ الذي أحدثه الحجر سيتمدد رويداً رويداً، وهذا ما يحدث في باطن الأرض بعد الزلزال الكبير.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
19-02-23-763567295

شاهد لحظة احتراق مركبة في السعودية

تعتعتعتعت

جولة داخل يخت كريستيانو رونالدو.. شاهدوا فخامته

image (2)

مصر.. ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة على شواطئ سيناء

Doc-P-1040086-638124142572566596

سفينة تستقبل متضرري الزلزال في تركيا - صور

1026451855_0_88_2917_1921_1920x0_80_0_0_3705bbad7fea9f30ad73a95f00b51baf

وفاة شيف تركي شهير تحت الأنقاض - صورة

1236613647

زائرة معرض تحطّم عن طريق الخطأ منحوتة قيمتها 42 ألف دولار في أمريكا

أخبار متعلقة
54545454

بعد الزلزال المدمر.. علماء يطورون نموذجا 'يتوقع الكارثة'

main_image63e12bae10965

مشاهد تحبس الأنفاس.. إنقاذ أطفال من تحت الركام بعد الزلزال

download (1)

شاهد فيديو مؤلم لامرأة سورية عالقة بين أنقاض منزلها في تركيا

16-5-768x510

شاهد ماذا فعلت الطيور قبيل زلزال تركيا المدمر؟

reuters_com_2023_newsml_RC2H5Z95Z44I

شاهد لحظات مؤثرة تظهر إنقاذ ناجين من تحت الأنقاض في تركيا وسوريا بعد الزلزال

sarmada-collapse-768x389

سوريا.. شاهد انهيار حي كامل في سرمدا جراء الزلزال