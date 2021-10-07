خبير يفسر ما حدث لصخرة النصلة في السعودية

الوكيل الإخباري - تحولت صخرة عملاقة في السعودية إلى موضوع لنقاش كبير على الإنترنت بسبب الدقة المقسومة بها إلى نصفين، ما دفع البعض إلى التساؤل إن كان ذلك من عمل الكائنات الفضائية التي قد تكون زارت المملكة منذ آلاف السنين.



ونقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن صخرة النصلة تبدو وكأنها شطرت إلى نصفين بواسطة شعاع ليزر، وتقع جنوب محافظة تيماء في السعودية.



وطول الصخرة تقريبا ثمانية أمتار، وتحتوي رسوما ونقوشا أثرية يعود تاريخها إلى ما يقارب 3000 عام.



وتنقل الصحيفة عن أحد الجيولوجيين قوله إن انقسام الصخرة قد يكون ناجما عن عملية تدعى التجميد والذوبان، وتحدث عندما يتسرب الماء باستمرار إلى الشقوق ويتجمد ويتوسع، مما يؤدي في النهاية إلى كسر الصخرة.

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وينقل تقرير الصحيفة تعليقا لأحد مستخدمي Reddit يقول فيه "لا أحب أن أقول إن ذلك من عمل الكائنات الفضائية، ولكنه بالتأكيد من عملهم" فيما يوافقه مستخدم آخر الرأي.



وتشير الصحيفة إلى أن هناك نظرية أخرى ظهرت في مقطع على يوتيوب تقول إن الحضارات القديمة كانت أكثر تقدما مما كان يعتقد سابقا. ويقول المقطع إن تشكيل الصخرة دليل على "التكنولوجيا العالية" المبكرة.



وكتب مستخدم آخر على Reddit لماذا نعزو ذلك إلى الأجانب؟هناك جبال من الأدلة على أن التكنولوجيا القديمة كانت في مستوى متقدم بشكل كبير عما كنا نعتقد.



ولكن الجيولوجية، شيري لويس، قالت للصحيفة " قد يكون الأمر ببساطة من عمل الطبيعة".



وتشير لويس، وهي زميلة أبحاث فخرية في جامعة بريستول، إلى أن السبب قد يكون أيضا العملية المعروفة بـ"التجميد والذوبان".



ولا تستبعد الباحثة أيضا أن يكون العمل من قبل البشر بالنظر لما قامت به الحضارات السابقة.



وتقع الصخرة على بعد ثماني ساعات بالسيارة من الرياض، جنوب محافظة تيماء الغنية تاريخيا، والتي كانت مقر إقامة الملك البابلي نابونيدوس في منتصف القرن السادس قبل الميلاد.







المصدر - لبنان 24