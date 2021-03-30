خدمة خاصة بنقل الحيوانات الأليفة في مصر - صور

الوكيل الاخباري - تعد الكلاب من الحيوانات الأليفة التي يمتلك كل منها مهارات تميزه عن الآخر، فبعضها يصلح للحراسة وأخرى يتم تربيتها للترفيه سواء داخل المنازل أو خارجها.



وبينما تتميز كلاب الحراسة بامتلاك حواس تمكنها من اكتشاف العديد من المخاطر وحماية أصحابها، فإن أنواع أخرى من الكلاب لديها القدرة على القيام بحركات تثير الدهشة خاصة عندما يتم تدريبها على ذلك.



ورغم ذلك فإن نقل تلك الحيوانات الأليفة من مكان إلى آخر ربما يمثل مصدر إزعاج لبعض الناس الذين لا يشعرون بالارتياح من وجودها معهم في مكان واحد.

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ولهذا السبب فكر زوجان مصريان في استخدام طريقة خاصة لنقل الكلاب من مكان إلى آخر حتى دون وجود أصحابها.



ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مجموعة من الصور للزوجين أصحاب الفكرة، التي تعتمد على نقل الكلاب في سيارات خاصة بها فقط.



ويقول الزوجان إن هذه الخدمة تحل مشكلة نقل الكلاب التي لا يملك أصحابها وقتا لاصطحاب حيواناتهم الأليفة معهم.



وتشمل تلك الخدمات نقل الكلاب من وإلى أماكن وجود أصحابها، كما يمكنهم نقلها إلى المستشفيات الخاصة بالكلاب وصالونات التجميل، دون إزعاج مستخدمي وسائل النقل العام.



المصدر : سبوتنك



