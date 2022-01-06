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الخميس، 06-01-2022 07:49 ص

خرائط غوغل تساهم في القبض على زعيم مافيا في إسبانيا

شرطة أمريكا


الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة الإسبانية القبض على زعيم مافيا إيطالي بعد هروبه لمدة 20 عاما، في بلدة إسبانية، وذلك من خلال تعقبه على موقع Google Street View.

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واستطاعت الشرطة القبض على جيواشينو غامينو، وهو قاتل مدرج ضمن أكثر رجال العصابات المطلوبين في إيطاليا، في غالاباخار، وهي بلدة بالقرب من مدريد، حيث تزوج وقام يتغيير اسمه إلى مانويل، وعمل طاهيا وامتلك متجرا للفواكه والخضروات.


وأجرت شرطة صقلية عدة تحقيقات في بحثها عن المطلوب غامينو، 61 عاما، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال أوروبية في عام 2014.


واستطاعت الشرطة تحديد موقعه بدقة من خلال برنامج Google Street View، الذي التقط صورة لرجلين يتحدثان خارج متجر فواكه وخضروات يسمى El Huerto de Manu، في غالاباخار، حيث اشتبهت أن أحد الرجلين يشبه إلى حد كبير غامينو، واستطاعت أن تتأكد من هويته.


وتم القبض على غامينو في 17 ديسمبر، لكن التفاصيل المحيطة بالقبض عليه لم يتم الكشف عنها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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