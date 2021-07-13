خرافات حول جسم الانسان

الوكيل الإخباري - ما زال الناس يصدقون الكثير من الأفكار الخاطئة والخرافات حول جسم الإنسان ويتداولونها على نطاق واسع باعتبارها حقائق لا تقبل الشك، رغم أن العلم أثبت أنها لا تمتّ للواقع بأي صلة.

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ويستعرض موقع "برايت سايد" الأميركي في هذا التقرير بعضا من تلك الخرافات والأساطير التي ما زال يصدقها الكثير من الناس :





1- حلق الشعر يجعله ينمو بشكل أسرع

عندما يبدأ الشعر بالنمو مرة أخرى بعد حلقه، قد تشعر أنه أكثر خشونة وقتامة من المعتاد، السبب بكل بساطة أن الشعر الجديد لم يتعرض بعد لضوء الشمس والمواد الكيميائية التي تسهم في تفتيح لونه، ولا يعني ذلك أن الشعر الجديد أسرع نموا .



2- يبتلع البشر 8 عناكب سنويا أثناء النوم

لا تقترب العناكب من البشر أثناء نومهم لأنها لا تتحمّل صوت الأنفاس والشخير. كما أن أجسامنا تعتبر ضخمة للغاية بالنسبة لهذه الحشرات الصغيرة، وهي تعتبرنا جزءا من البيئة المحيطة بها لا أكثر، ومن المؤكد أن أي إنسان سيستفيق من النوم بمجرد أن يقترب العنكبوت من وجهه ويحاول الدخول في فمه.



3- فرقعة الأصابع تسبب التهاب المفاصل

يصدر صوت "الطقطقة" عند فرقعة الأصابع بسبب السائل الزلالي الموجود بداخلها، وهو أشبه بزيت التشحيم للمفاصل، ويمتص كل الضغط الذي يترتب عن الفرقعة.

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن هذه العادة لا تسبب التهاب المفاصل، ولكن من الأفضل الإقلاع عنها لأنها قد تتسبب في إضعاف قبضة اليد.



4- الجزر يحسّن البصر

يعتبر الجزر مصدرا غنيا لفيتامين "إيه" (A)، ويُعرف على نطاق واسع بأنه يُحسّن الرؤية الليلية، في الواقع، يساعد الجزر في الحفاظ على صحة البصر لكنه لا يعزز الرؤية عندما تضعف أو تُفقد تماما.



5- القلب يتوقف عن النبض عند العطس

عندما تقوم بالشهيق قبل العطس يزداد الضغط على القلب، ويخفّ بعد العطس. لذلك، من الطبيعي أن يتغير معدل نبضات القلب خلال هذه العملية، مما يجعلك تظن أن قلبك توقف للحظات، لكن ذلك غير صحيح علميا.

المصدر - لبنان 24