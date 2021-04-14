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الأربعاء، 14-04-2021 10:22 ص

خطأ شائع في السحور يقع فيه كثيرون يبطل الصيام

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الوكيل الإخباري- يعمد الكثيرون لتناول الطعام والشراب بعد بدء الأذان بقليل أو أثناءه، بسبب تأخرهم بالنوم وتفويتهم وجبة السحور ثم يصومون اليوم التالي بشكل عادي، إلا أن هذا الأمر يعتبر خاطئا فقهيا.

وأكد "مجمع البحوث الإسلامية" عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، أن الأكل أو الشرب بعد بدء الأذان يفسد الصوم.

وورد سؤال على صفحة المجمع  يقول صاحبه: "تم ضبط المنبه قبل أذان الفجر لكي أشرب أنا وزوجتي وعند الاستيقاظ كان المؤذن يقول "أشهد أن لا إله إلا الله" فقلت لها اشربي حتى ينتهي المؤذن من الأذان؟، فهل صيامنا صحيح؟".

وردت لجنة الفتوى التابعة للمجمع قائلة: "يجب عليكما الإمساك بقية اليوم، وعليكما قضاء هذا اليوم بعد رمضان، لأن الأكل أو الشرب بعد بدء الأذان يفسد الصوم".

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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