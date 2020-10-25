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الأحد، 25-10-2020 02:52 م

خطأ يتسبب بفوز رجل أمريكي بمليوني دولار

دولار


الوكيل الاخباري - اشترى رجل أمريكي بالغ من العمر 56 عاما، بطاقة يانصيب بالخطأ، لتنقلب حياته رأسا على عقب.

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وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، الرجل الذي يسكن في مدينة ديترويت بولاية ميشيغن، كان يحتفظ برقم تذاكر اليانصيب في تطبيق بهاتفه الشخصي، وفي إحدى المرات اشترى بطاقة إضافية دون أن ينتبه، حيث شعر الرجل بالضيق، لاعتقاده أنه أضاع الأموال على بطاقة خاسرة عن طريق الخطأ.

 

حيث كانت المفاجأة بأن البطاقة ربحت مليوني دولار أمريكي، ومن جانبه قال الرجل إنه لا يصدق الأمر حتى الآن، كما أنه استغرق أياما حتى استوعب فوزه بمليوني دولار.

 

شاشة نيوز

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