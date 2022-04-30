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السبت، 30-04-2022 03:25 م

خطوات لإظهار حبك واهتمامك بأسرتك في عيد الفطر

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الوكيل الإخباري - اقترب عيد الفطر بأيامه المباركة المبهجة، وهي فرصة ثمينة لإدخال السرور على قلوب أحبتك، وإظهار حبك واهتمامك بأسرتك.

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تابعي القراءة لتتعرفي إلى طرق بسيطة وفعالة لإسعاد أفراد أسرتك وإظهار حبك واهتمامك بهم في عيد الفطر المبارك.


1- اهتمي بالمنزل
المنزل المرتب النظيف يشعر أفراد الأسرة بالحميمية والانتماء وأنه مساحة آمنة ومريحة بالنسبة إليهم، وأنكِ تهتمين لأمرهم وتبذلين الجهد من أجل راحتهم وسعادتهم.
احرصي على ترتيب وتنظيف المنزل وتعطيره، كما يمكنكِ تزيينه بديكورات مبهجة تعبر عن استقبال عيد الفطر.


2- تحلّي باللطف والابتسامة
أول ما يشعر أفراد أسرتك بالحب هو أسلوب تعاملك معهم، فتحلي باللطف والصبر، وأظهري لهم ابتسامة رقيقة تعبرين بها عن حبك لهم.


3- أعدي لهم مائدة عامرة بأصناف يحبونها
الطعام طريقة مهمة للتعبير عن الحب، لذا عبّري لأسرتك عن حبك لهم عبر إعداد مائدة عامرة بأصناف الطعام التي يحبونها، واحرصي على أن تشمل حلويات ومخبوزات عيد الفطر مثل كعك العيد والمخبوزات المتميزة لهذه المناسبة المباركة.


4- اشتري لهم هدايا
الهدايا لغة من لغات الحب، أسعدي أفراد أسرتك بشراء هدايا مناسبة لكل منهم بمناسبة عيد الفطر، وطبعاً قدمي لهم العيدية بطريقة لطيفة حتى يشعروا بالفرحة.


5- خططي لنزهة
نزهة العيد من أجمل مظاهر الاحتفال بالعيد، لذا خططي لنزهة مع أسرتك تكون في مكان يحبونه أو مكان جديد كانوا يرغبون في زيارته أو يقدم لهم أنشطة مبهجة تشعرهم بالسعادة.


ولا تنسي شراء المثلجات أو الهدايا الصغيرة التي تدخل السرور على قلوبهم وتشعرهم بحبك لهم واهتمامك بهم.

 

نواعم

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