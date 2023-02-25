السبت 25-02-2023
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السبت، 25-02-2023 01:20 م

خطوات للتأكد من جودة العسل وكشف المغشوش منه

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الوكيل الإخباري - الكثير منا قد لا يعرف العسل الأصلي وقد يقع في شراء العسل المغشوش فكيف يمكن التمييز بينهما، وكثير من الطرق التي يستخدمها الناس عبارة عن إجتهادات شخصية غير مثبتة أو مبنية على أسس علمية.

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وقدمت الهيئة، بعض النصائح عند تخزين العسل منها: 
-يُحفظ في عبوته الأصلية أو وعاء زجاجي أو عبوة بلاستيكية مخصصة لحفظ الغذاء.
-يخزّن في عبوات محكمة الإغلاق بدرجة حرارة الغرفة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة
-تجنب تخزين العسل في العبوات المعدنية حتى لا تتعرض للأكسدة
-العسل الخام الذي يحتوي على حبوب اللقاح قد يتبلور بشكل أسرع مقارنة ببقية الأنواع
-تجنب السماح للرطوبة بالدخول للعبوة، واستخدم ملعقة جافة عند استخراج العسل
-هناك احتمالية لتبلور العسل أثناء التخزين، وذلك ليس مؤشرًا على فساده وضرره
-يمكن إعادة العسل عند تبلوره إلى الحالة السائلة، بالتسخين التدريجي في حمام ماء دافي.
-تجنب تعرض العسل لدرجات حرارة عالية أو تسخينه في الميكروويف
-تجنب تبريد العسل، لمنع تصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام.

-الحرارة المنخفضة أثناء تخزين العسل قد تساهم في تبلوره ولا يستخدم العسل لتحلية وجبات طعامك فقط، إذ يتمتّع أيضَا بفوائد صحية مختلفة.

 

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