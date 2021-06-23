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الأربعاء، 23-06-2021 03:30 م

خطوات هامة للوصول الى صفاء النفس

18-05-21-178714184


الوكيل الإخباري - الوصول إلى حالة من صفاء النفس أمر مهم لصحة الإنسان، لأنه يساعد على تخفيف آثار الضغوط التي يواجهها في حياته، وللوصول إلى هذه الحالة من صفاء النفس تحتاج لتطوير قدرتك على الاتصال بذاتك، وإثراء علاقاتك.

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* نصائح لتطوير قدرتك على الاتصال بذاتك
1- جرب التأمل والاسترخاء بما يساعدك على تركيز أفكارك والحصول على راحة البال.
2- احتفظ بسجل تعبر فيه عن مشاعرك ومدى تقدمك.
3- استعن بصديق أو مستشار تثق به، يمكنه مساعدتك في اكتشاف الأشياء المهمة في حياتك. 
4- اقرأ القصص أو المقالات الملهمة لتساعدك على تقييم فلسفات الحياة المختلفة.
5- تحدث إلى الأشخاص الذين تشعر بالإعجاب بحياتهم وصفاء نفوسهم، لتتعرف على الطريق التي سلكوها للوصول إلى صفاء النفس.

 

* نصائح لإثراء علاقاتك
يتم إثراء ممارسات صفاء النفس أيضًا عن طريق علاقاتك بالآخرين، وبإدراك هذه الحقيقة، من المهم تقوية علاقاتك مع الأشخاص الذين يمثلون أهمية لك، وقد يؤدي هذا إلى إحساس أعمق بمكانك المهم في الحياة سواء لصالح نفسك أو للصالح العام، وتساعدك النصائح التالية في إثراء علاقاتك:


1 - ضع علاقاتك مع الأصدقاء وأفراد العائلة ضمن أولوياتك. واحرص على العطاء أكثر من الأخذ.
2 - ابحث عن الجوانب الجيدة في الناس وفي نفسك، واقبل الآخرين على ما هم عليه، بدون إصدار أحكام.
3 - ساهم في ارتقاء مجتمعك بالأنشطة التطوعية.

 

المصدر- صحتك 



 




 

 


 

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