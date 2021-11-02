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الثلاثاء، 02-11-2021 12:34 م

خفاش طويل الذيل يفوز بمسابقة طائر العام في نيوزيلندا

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الوكيل الإخباري - فاز نوع من الخفافيش بلقب مسابقة طائر العام السنوية في مفاجأة كبيرة لطيور نيوزيلندا، حيث يصنف من الثدييات البرية الأصلية الوحيدة في البلاد.

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أجرت "فورست آند بيرد"، التصويت لطائر العام، ليفوز "الخفاش طويل الذيل"، أحد اثنين من الخفافيش في البلاد وواحد من أندر الثدييات في العالم. ويصل حجمه لحجم الإبهام وحجم النحلة عند ولادته.

هذا وأغلق التصويت ليلة الأحد، والذي كان مناسبًا بمناسبة عيد الهالوين. أعلنت ليسي هيثلر من مجموعة "فورست آند بيرد" عن الفائز يوم الاثنين .

 

وقالت إن الخفاش حصل على 3000 صوت، مضيفة أن مسابقة هذا العام حصلت على أكبر عدد من إجمالي الأصوات في تاريخ المسابقة البالغ 17 عامًا. قالت: "حصلنا على 58 ألف صوت وهم جاؤوا من جميع أنحاء العالم".

 

 المصدر - لبنان 24 

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