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الإثنين، 22-07-2024 09:36 ص

خلال الطقس الحار .. احذر اهمال هذا الأمر في التكييف يعرضه للاحتراق !

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الوكيل الإخباري- في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يحتاج البعض إلى تشغيل التكييف لمدة طويلة، لذا يجب عليك القيام بإجراء مهم - يتجاهله الكثيرون - للحفاظ على الجهاز، وهو التخلص من الغبار المتراكم، الذي يمنع التكييف من التبريد بشكل جيد، بل قد يؤدي إلى تلفه أو احتراق الجزء الداخلي له.

على الرغم من أن النظام المركزي للتكييف لا يحتوي على حد زمني لتشغيله، إلا أنه يجب فصله بعض الوقت حتى لا يحترق الجهاز من الداخل خاصة مع كثرة استخدامه في الطقس الحار ، لأن مرشحات وقنوات الهواء الداخلية تصبح مليئة بالأتربة، حسب موقع "hoffheating".

استبدال مرشحات الهواء
إلى جانب فصل التكييف، يجب على أصحاب المنازل استبدال مرشحات الهواء مرة كل 90 يومًا، حتى لا يمنع الغبار والملوثات الأخرى المتراكمة تدفق الهواء، مما يجعل التكييف يعمل بجهد أكبر بشكل مستمر لتبريد المكان.

الطريقة الصحيحة لتنظيف التكييف في عدة خطوات:

إيقاف تشغيل قاطع الدائرة قبل التنظيف، وذلك لتجنب المخاطر الكهربائية أثناء التنظيف، مما يحافظ على السلامة.

تنظيف الفلتر من الغبار، سواء باستخدام المكنسة الكهربائية والفرشاة، أو عن طريق نقعه في خليط من المياه الدافئة والصابون لمدة من 15 إلى 30 دقيقة، ثم فركه بفرشاة ناعمة للتأكد من تنظيفه جيداً، وبعدها شطفه بالماء وتركه حتى يجف في الهواء، ثم تركيب الفلتر كما كان وإعادة تشغيل المكيف.

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المصدر : الوطن


 




 

 


 

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