خلال الطقس الحار .. حيلة بسيطة للتخلص من النمل المنزلي

الوكيل الإخباري- إذا كنتَ ممن يعانون من وجود النمل في المطبخ أو أرجاء أخرى من البيت خاصة في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة، حيث تبدأ الحشرات بالخروج من أماكنها التي تختبئ بها بحثًاً عن الطعام والهواء ، فإن مبيد الحشرات المعروف لن يكون حلاً جذرياً، ولذلك ينصح خبراء بحيلة أخرى ناجعة.



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وبحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن المبيد الحشري ليس ناجعًا، لأنه يقتل الأسراب الظاهرة فقط من النمل، أما المختبئ منها في أماكن أخرى، مثل داخل الجدار، فيظل سليمًا، وربما يفرخ المئات أو الآلاف الأخرى من الحشرات الصغيرة.



وبما أن المبيد الحشري يقتل ما تراه فقط، فإنه من الأفضل أن تقوم بإزالته عبر منديل أو مكنسة، تفاديًا للمواد السامة التي تنتشر في مكان حساس مثل المطبخ.



ونصح خبير في مقاومة الحشرات بإستخدام طعم "ماكر" حتى يقوم النمل الموجود في الخارج بنقله إلى الأوكار الداخلية التي تُضع فيها "النملات الملكات" بيضها وتفرخ المزيد من الحشرات.



وأوضح أن هذا الطعم "السام" يُباع في بعض المحلات على شكل مواد حلوة ولزجة، وعندما يصل إلى الأوكار، سيتمكن من القضاء على أسراب كبيرة العدد، وهذا الأمر غير ممكن من خلال الطرق التقليدية.



ويرى الباحثون أن سد بعض المنافذ التي يتسرب منها النمل ليس كافيًا، لأن هذه الحشرة تصبح عصية على المقاومة حين تتمكن من تأسيس "مستعمرات" وأعشاش في أماكن غير مرئية أو صعبة الوصول إليها، وبالتالي، فإن التسميم البطيء هو الحل الأكثر نجاعة.





سكاي نيوز عربية



