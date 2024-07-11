الخميس 11-07-2024
الوكيل الاخباري
 

القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية

50 شاحنة من المساعدات الانسانية الاغاثية تعبر لأهلنا في غزة من الأردن اليوم

ارتفاع جنوني على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

غالانت يطالب نتنياهو بمناقشة تمديد الخدمة الإلزامية

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات

ارتفاع إجمالي دين الأردن إلى 42.513 مليار دينار لنهاية أيار مشمولا بديون "الضمان"

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

الخميس، 11-07-2024 03:40 م

خلال الطقس الحار .. حيلة بسيطة للتخلص من النمل المنزلي

WhatsApp Image 2024-07-11 at 3.38.56 PM


الوكيل الإخباري- إذا كنتَ ممن يعانون من وجود النمل في المطبخ أو أرجاء أخرى من البيت خاصة في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة، حيث تبدأ الحشرات بالخروج من أماكنها التي تختبئ بها بحثًاً عن الطعام والهواء ، فإن مبيد الحشرات المعروف لن يكون حلاً جذرياً، ولذلك ينصح خبراء بحيلة أخرى ناجعة.

اضافة اعلان


وبحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن المبيد الحشري ليس ناجعًا، لأنه يقتل الأسراب الظاهرة فقط من النمل، أما المختبئ منها في أماكن أخرى، مثل داخل الجدار، فيظل سليمًا، وربما يفرخ المئات أو الآلاف الأخرى من الحشرات الصغيرة.


وبما أن المبيد الحشري يقتل ما تراه فقط، فإنه من الأفضل أن تقوم بإزالته عبر منديل أو مكنسة، تفاديًا للمواد السامة التي تنتشر في مكان حساس مثل المطبخ.


ونصح خبير في مقاومة الحشرات بإستخدام طعم "ماكر" حتى يقوم النمل الموجود في الخارج بنقله إلى الأوكار الداخلية التي تُضع فيها "النملات الملكات" بيضها وتفرخ المزيد من الحشرات.


وأوضح أن هذا الطعم "السام" يُباع في بعض المحلات على شكل مواد حلوة ولزجة، وعندما يصل إلى الأوكار، سيتمكن من القضاء على أسراب كبيرة العدد، وهذا الأمر غير ممكن من خلال الطرق التقليدية.


ويرى الباحثون أن سد بعض المنافذ التي يتسرب منها النمل ليس كافيًا، لأن هذه الحشرة تصبح عصية على المقاومة حين تتمكن من تأسيس "مستعمرات" وأعشاش في أماكن غير مرئية أو صعبة الوصول إليها، وبالتالي، فإن التسميم البطيء هو الحل الأكثر نجاعة.


سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2024711134369709R

عمره 150 مليون سنة.. أكبر هيكل عظمي لديناصور بسعر خيالي

4602976371712305994

أسهل طريقة لتنظيف شفاط المطبخ.. وصفة في 3 دقائق

2024711133821477W2

تايوان.. جرفه البحر 19 ساعة بعد غفوة في قارب مطاطي

image

زفاف ابن أغنى رجل في آسيا يوقف حركة المرور لأيام في مومباي

135-111805-flight-attendant-heart-failure-morocco_700x400

مضيفة طيران مغربية تنقذ رضيعا في الجو من "سكتة قلبية"

888

محكمة تكشف أسباب الزيادة الكبيرة بحالات الطلاق في العراق

أخبار متعلقة
2024629143122883WB

النمل في تايوان يركب السيارات لنشر مستعمراته