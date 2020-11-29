خلال ساعات.. الكرة الأرضية ستشهد ظاهرة فلكية للمرة الاخيرة

الوكيل الإخباري _ اشارت احدى الجمعيات الفلكية في جدة الى ان الكرة الأرضية، ستشهد غداً الإثنين، خسوف شبه ظل للقمر هو الرابع والأخير هذه السنة 2020. وسوف يستمر 4 ساعات و21 دقيقة وسيكون مرصودًا في شرق قارة آسيا وأستراليا والأمريكتين ولكنه غير مشاهد بسماء الوطن العربي.

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حيث انه يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى (شبة الظل).

وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلاً ولكن في المجمل سيبقى كامل قرصه مضاء بنور الشمس خلال مدة الخسوف.



ويحدث هذا الخسوف بعد ثلاثة أيام من وصول القمر نقطة الأوج وهي أبعد مسافة في مداره من الأرض. لذلك سيبدو حجمه الظاهري أصغر بنسبة 5.2 % عن المتوسط. مراحل الخسوف ستحدث في نفس الوقت حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبة ظل الأرض عند الساعة (07:32 صباحاً بتوقيت جرينتش) ، ولن يلاحظ الراصدين أي تغيير وسيبدو القمر كالمعتاد.



وأثناء ذلك سيصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة (09:29 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر. وهو البدر الأخير خلال فصل الخريف.يتبع ذلك وصول خسوف القمر ذروته العظمى ( منتصف الخسوف) عند الساعة (09:42 صباحاً بتوقيت جرينتش). وفي ذلك الوقت سيكون (83 %) من قرصه واقعاً في شبة ظل الأرض وهي نسبة اقل بقليل مقارنة بـ (90 %) في خسوق العاشر من يناير الماضي. ولكنه أفضل من 57% في خسوف الخامس من يونيو و 35 % في خسوف الخامس من يوليو.

حيث سيبقى قرص القمر مضاء بالكامل، وستستمر حركة القمر داخل منطقة شبة ظل الأرض إلى أن يخرج منها عند الساعة 02:53 بعد الظهر بتوقيت السعودية (11:53 صباحاً بتوقيت غرينتش) وتنتهي مراحل الخسوف.



المصدر : الامارات نيوز



