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السبت، 29-01-2022 11:23 ص

خلال نزهة جبلية سعودي يعثر على كنز ثمين عمره 140 مليون سنة -صور

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الوكيل الإخباري - لم يخطر على بال المواطن السعودي، إبراهيم مشرقي، أن نزهته الصغيرة في أحد مواقع جازان جنوب غربي المملكة، ستنتهي بعثوره على كنز طبيعي يعود عمره إلى ملايين السنين.

فقد عثر مشرقي في أحد مواقع جازان جنوبا على مساحة كبيرة من الأحافير البحرية والتي يعود تاريخها إلى ملايين السنين، على بعد عشرات الكيلومترات من البحر، في موقع جبلي تحيط به سلسلة من جبال السروات.

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وأضاف أن المختصين بالمساحة الجيولوجية قاموا بالبحث في الموقع واكتشافه، حيث أثبت أنه يعود إلى ما يقارب ما بين 140 و180 مليون سنة وهو ما يسمى العصر الجوراسي.


وأشار إلى أنه خلال زيارتهم للموقع قاموا أيضاً بزيارة لجبال القهر في محافظة الريث، إلا أنهم عادوا أدراجهم للموقع وذلك لغناه بالأحافير، بحيث شهد اكتشافات مذهلة على مساحة تقدر بما بين 20 و25 كيلومترا.


كما، بيّن أن من الأحافير التي عثر عليها أنواع مختلفة من الأصداف إضافة إلى الزنابق البحرية ونجم البحر، وقنافذ البحر، وبعض الكائنات البحرية التي لم يحدد نوعها من قبل المختصون في المساحة الجيولوجية.



 


 

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