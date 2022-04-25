الإثنين 25-04-2022
الوكيل الاخباري

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

توقع رفع اسعار المحروقات 50 فلساً و3 سيناريوهات حول التسعيرة الجديدة

3 وفيات و561 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

الجيش يكرم ذوي الشهداء بمناسبة عيد الفطر

مليون و 270 ألف دونم غير مستغل زراعيا في المفرق

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب جنين

الدوريات الخارجية: لا حوادث مرورية خلال الذروة الصباحية

الزراعة : فتح باب استيراد الليمون اعتبارا من الإثنين

3 إصابات بحادث سير في صافوط - صور

مهيدات: النظام المعدِّل لفحص الأدوية يعد إجراء لتسريع تسجيل الأدوية

الإثنين، 25-04-2022 09:54 ص

خلف القضبان وبلا مستقبل.. قصة زواج اغرب من الخيال في أمريكا

image (2)


الوكيل الإخباري - قبلت ممرضة بريطانية الزواج سجين أمريكي محكوم عليه بالإعدام، أدين بقتل شخصين، في سابقة فريدة من نوعها.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأت القصة عندما أبلغت ريبيكا شورت، 26 عاما، من مقاطعة أوكسفوردشاير غرب لندن، لعائلتها أنها ستقضي عطلتها في الولايات المتحدة، حيث قامت بنشر لقطات تفيد بقضاء عطلتها في فلوريدا وسان فرانسيسكو.

اضافة اعلان


لكن وبعد حين، فاجأت ريبيكا أقاربها بنشر صور لها وهي تتزوج من القاتل الأمريكي ذو الأصول المكسيكية مانويل أوفانتي جونيور، 35 عاما، المحكوم عليه بالإعدام في سجن "إيمان"، بأريزونا الأمريكية.


وحسب المصدر، سمحت إدارة السجن الأمريكي للقاتل بمغادرة زنزانته للزواج  من عروسه البريطانية في 14 أبريل، حيث كان مبتسما وهو يقف لالتقاط صورة مع عروسه.

 

وفي هذه الاثناء احتفلت الشابة البريطانية بالزواج مع عائلة القاتل وعرضت كعكة زفاف متدرجة مع كريمة سوداء مدون عليها "حتى يفرقنا الموت".


وذكت الصحيفة البريطانية، أن القاتل كان أمضى أكثر من عقد في السجن بعد أن حكم عليه بالإعدام في عام 2010، لقتله رجلين بينما كان يبحث عن مخدر الميثامفيتامين في عام 2008.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
541048824

فهد يهاجم شرطيا ويثير الذعر بين السكان في إيران

20190130_1548881238-727392

شاهد .. مغامرة شابين تنقذ ستينيا من الغرق في السعودية

ECDD80D7-1859-4866-8BC5-BA1E90A501FE

مسكن للألم أودى بحياة سيدة في إنجلترا

1-98

منحوتة ذهبية على رصيف في البندقية - صور

سا

العثور على المواطن الكويتي المفقود بالحرم

173-162313-damaging-habits-should-break-before-you-turn-30-3

5 عادات مضرة تخل عنها قبل الثلاثين

أخبار متعلقة
image (3)

مصر .. أول تعليق من والد روان الحسيني بعد الحكم بإعدام قاتل ابنته

image (2)

أمريكا..يضع جدته في الثلاجة للتخلص منها

6258ef344c59b757d96979b9

الأكبر في تاريخ مصر.. حملة تنقذ شابين مصريين من الإعدام في السعودية