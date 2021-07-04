الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

صرف رواتب متقاعدي الضمان مباشرة قبل عيد الأضحى

احتراق 800 م من مصنع تغليف في إربد ولا تزال عملية الإخماد قائمة

الأردن توقع اتفاقية تعاون أمني مع قطر

تنويه حول تعطل شاحنة على مخرج نفق المدينة الطبية

الحكومة تؤكد على أن صرف الرواتب قبل العيد

الخصاونة يشدد على ضرورة الإسراع بإقرار نظام الفوترة الوطني

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

بعد 27 عاماً من الانتظار ديوان الخدمة يدعوها للتعيين

إحباط تسلل وتهريب مواد مخدرة من سورية

عاجل

احتراق 800 م من مصنع تغليف في إربد ولا تزال عملية الإخماد قائمة

الأحد، 04-07-2021 03:53 م

خمس علامات تدل على أن السمك فاسد

fresh-fish-selection


الوكيل الاخباري - قامت البوابة الصينية Sohu بتعديد خمس علامات للأسماك التي لا ينبغي أكلها.

اضافة اعلان


وأشار المؤلف إلى أن الأسماك تحتوي على العديد من المواد المفيدة للجسم. ومع ذلك، أثناء التخزين، تفسد بسرعة، وتفقد الذوق وتكتسب خصائص ضارة.


بالإضافة إلى ذلك، يحاول العديد من البائعين، بيع الأسماك الفاسدة. لذلك، قامت البوابة بذكر خمس علامات تدل على أنه لا يجب شراء السمك.


أولاً، يوصى بالاهتمام بعيون السمكة. إذا لم تعد تتألق وتبدو غائمة، فهذا يعني أن المنتج ظل على المنضدة لبعض الوقت. وفقًا للمؤلف، فإن تناول مثل هذه الأسماك يمكن أن يكون ضارًا جدًا بالصحة.


ويلاحظ أيضًا أنه عند الشراء، يجب النقر فوق السمك بإصبعك. إذا كانت السمكة "مرنة"، فهذا يدل على النضارة النسبية للمنتج، وإذا لم تكن كذلك، فمن الأفضل رفضها.


يمكنك أيضًا فهم درجة نضارة السمكة من خلال لون خياشيمها. يشير المؤلف إلى أن الخياشيم ذات اللون الأحمر الداكن وغير اللامعة تدل على أن السمك غير طازج، ولكن يمكن شراء الأسماك ذات الخياشيم الحمراء اللامعة وتناولها بثقة.


بالإضافة إلى ذلك، تم نصح المشترين بالاهتمام بسلامة الذيل. إن عدم وجود هذا الجزء أو عيوبه قد يشير إلى سمكة مريضة يمكن أن تضر الجسم إذا تم تناولها.


بالإضافة إلى ذلك، أشار المؤلف إلى أن المنتج الطازج تنبعث منه رائحة الطين أو قشور السمك، وأنه عند بقائه لفترة معينة عند البائع تنبعث منه رائحة قوية محددة.

 

حذرت البوابة من أن مثل هذا المنتج لا يستحق الشراء حتى مع وجود خصم كبير جدًا.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_b3d23b386f13cacc839020774d6cad5a

مطعم بريطاني يحتفل باستقالة وزير الصحة بتوزيع الكباب مجاناً

d342b3d6-0929-4f34-8e99-e5884d3b5930

أفكار مفيدة تجعلك أكثر يقظة في الحياة

download

معاني الألوان في التصميم

98cd6eed-71dc-4f0e-b552-1410b4f8ef26_16x9_1200x676

انتبه.. أشياء لن تصدق أن صلاحيتها قد تنتهي وتضر بك!

2017_9_22_7_18_45_884

إيقاف شركة في الفلبين دفعت أجر عامل بالعملات المعدنية

صورة للطفلتين ورسالة الأب

قصته هزت دمشق.. أب ترك طفلتيه جائعتين وهذا ما حل بهما - فيديو

أخبار متعلقة
Fish-Wallpaper-Background-PC

معلومات عن السمك وانواعه

قرش

تايلاند تمد يد العون لقرش الخيزران المهدد بالانقراض

في الإمارات

جزيرة خليجية مغطاة بالبيوض في مشهد ملفت للانتباه - فيديو