خنفساء يابانية تبث الرعب في ألمانيا

الوكيل الإخباري - يساور دوائر مكافحة الآفات الألمانية القلق بعد اكتشاف خنفساء يابانية بالقرب من حدود البلاد في مدينة بازل السويسرية.



وأوضح مركز أوجستنبرغ للتكنولوجيا الزراعية أن هذه الخنافس يمكن أن تسبب أضرارا جسيمة نظرا لعدم وجود كائنات تتغذى عليها في ألمانيا، لذلك يجب أن ينتبه الأشخاص العاديون ويبلغوا عن وجود خنفساء كهذه حال العثور عليها، ووقفها عن التحرك بعيدا.

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ويصنف معهد يوليوس كون، وهو مركز البحوث الاتحادي للنباتات، الحشرة على أنها "خنفساء ذات شهية كبيرة".



وتتغذى الخنفساء اليابانية على أكثر من 300 نوع من النباتات الخشبية، وذكر مركز أوجستنبرغ أن منها أشجار التفاح والأشجار ذات النواة الحجرية والفراولة وفول الصويا والذرة والعنب والورود وغيرها الكثير.

المصدر - البيان