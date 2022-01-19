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الأربعاء، 19-01-2022 11:07 ص

دار سوذبيز تعرض ألماسة من خارج العالم

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الوكيل الإخباري - عرضت دار مزادات سوذبيز ألماسة تحمل اسم “إنيغما” من عيار 555.55 قيراطا يعتقد أنها جاءت من الفضاء الخارجي.

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وكشفت الدار عن هذه الجوهرة النادرة يوم الإثنين للصحفيين كجزء من جولة في دبي ولوس أنغلوس قبل أن تطرح في مزاد علني في شهر فبراير المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

 

وتتوقع دار سوذبيز بيع الألماسة مقابل 5 ملايين جنيه استرليني على الأقل أي ما يعادل 6.8 مليون دولار.

 

كما تعتزم دار المزاد قبول العملة المشفرة كوسيلة دفع محتملة أيضا فيما ذكرت صوفي ستيفنز اختصاصية المجوهرات في دار سوذبيز لوكالة أسوشيتدبرس أن الرقم 5 يحمل أهمية كبيرة للألماسة التي تضم 55 جانبا أيضا.

 

وأضافت أنه “في ظل الألماس الكربوني، نعتقد أنها تشكلت من أصول من خارج كوكب الأرض، مع اصطدام النيازك بالأرض، وإما تشكلت من تصريف البخار الكيميائي أو قادمة من النيازك نفسها”.

 

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