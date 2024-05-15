الأربعاء 15-05-2024
الوكيل الاخباري
 

كيلو الليمون يصل الى دينار وعشرة قروش في السوق المركزي

الرئيس الفلسطيني يصل اليوم الى المنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية

الاتحاد الأوروبي: ندعو إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في رفح فورا

المقاومة اللبنانية تطلق 40 صاروخاً على مواقع للاحتلال

الأحوال توضح حول تغيير مكان الإقامة لإعداد جداول الانتخاب

على كافة الجبهات .. المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة

فيديو- اندلاع حريق ضخم في سوق شهير وسط إسطنبول

سعر ليرة الذهب الانجليزية شهد ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 387 ديناراً

قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال : الفرقة 98 بدأت عملياتها العسكرية بقلب مخيم جباليا

الأربعاء، 15-05-2024 11:22 ص

'دار سوذبيز' تعرض عقدا من الألماس الأصفر بـ 6 ملايين دولار بجنيف

6642fea242360419291912dd


الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يطرح بروش من الألماس الأصفر، يشبه ذلك الذي ارتدته الملكة إليزابيث الراحلة، للبيع مقابل نحو 6 ملايين دولار في مزاد تنظمه دار سوذبيز بجنيف هذا الأسبوع.

اضافة اعلان


وألماسة “ألنات”، التي تحمل اسم مالكها الأول وهو رياضي بريطاني، هي حجر نادر ذو لون أصفر زاهي ويبلغ وزنها 101.29 قيراط.


وقامت دار كارتييه بتركيبها مستخدمة تصميما زهريا يشبه إلى حد كبير ألماسة ويليامسون الوردية التي ارتدتها الملكة إليزابيث، والتي قُدمت لها كهدية زفاف في عام 1947.


وقالت سوذبيز إن ألماسة أخرى غير مركبة ولا تشوبها شائبة من الداخل يزيد وزنها عن 37 قيراطا ستعرض للبيع في نفس المزاد يوم الثلاثاء.

 

صوت بيروت انترناشونال 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_0d2e0f4dca4975912443b0fa547b3047

أول لوحة بورتريه تجسد الملك تشارلز منذ تتويجه - صور

Screenshot_20240514_223936-1024x550

بيع 8 ساعات لمايكل شوماخر في مزاد علني بجنيف

investigation_u6t363b7z

الطماطم.. هل هي فاكهة أم خضروات؟

106971056-1636056957357-gettyimages-1173441590-TECHCRUNCH_DISRUPT (1)

تعرف على طريقة رئيس 'شات جي بي تي' لكسب المال بلا عمل

كحكحكح

السجن 24 عاماً لوزير كازاخستاني سابق بتهمة تعذيب زوجته وقتلها

نعننهن

إذا نظرنا إليه لدقائق يقتل خلال يومين.. تعرف على أخطر جسم بالعالم