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الخميس، 16-12-2021 03:40 م

دار سوذبيز للمزادات تحقق أعلى حصيلة مبيعات في تاريخها

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الوكيل الإخباري - أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات أنها حققت خلال سنة 2021 أعلى حصيلة مبيعات في تاريخها وهو 7,3 مليارات دولار، في نتيجة تعود إلى عاملين رئيسيين خلال الجائحة تمثّلا ببروز مهتمين جدد بفضل البث عبر الانترنت، وإقبال لافت للشراة من آسيا.

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ويشكّل مبلغ 7,3 مليارات دولار "أعلى مجموع" حققته "سوذبيز" في "277 عاماً من الوجود"، على ما أوضحت الدار اللندنية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، والتي اشتراها عام 2019 قطب الاتصالات الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي.

 

ومن هذا المبلغ الإجمالي، حققت المزادات ستة مليارات دولار (إضافة إلى 1,3 مليار للمبيعات الخاصة)، بزيادة 71 في المئة عن عام 2020. لا بل شكّل هذا الرقم زيادة بنسبة 26 في المئة حتى عن عام 2019 الذي سبق الأزمة الصحية.


ولاحظ خبراء دور المزادات وسوق الفن أن الجائحة لم تقض على شهية هواة الجمع ولم تحدّ من إمكاناتهم، لكن سنة 2020 شهدت انخفاضاً للمعروض الذي عاد وطُرح عام 2021.


ومن أبرز المزادات هذه السنة ذاك الذي أقامته "سوذبيز" في نوفمبر الفائت على المجموعة الفنية لعائلة ماكلو. فقد وصلت إلى 676 مليون دولار في أمسية واحدة حصيلة بيع هذه الأعمال نتيجة طلاق قطب العقارات في نيويورك هاري ماكلو وزوجته ليندا بورغ التي كانت المديرة الفخرية لمتحف "متروبوليتان" في نيويورك.

 

المصدر - البيان 

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