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السبت، 25-12-2021 10:09 ص

دار مزادات امريكية تعرض مفتاح سجن مانديلا للبيع

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الوكيل الإخباري - وأكد وزير الثقافة في جنوب أفريقيا، ناثي مثيثوا، في بيان نشر أمس الجمعة: "هذا المفتاح يخص مواطني جنوب أفريقيا".

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وجاء ذلك من الوزير ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن دار مزادات أمريكية حصلت على المفتاح من حارس سابق لمانديلا، مبيناً أن على هذه الدار أن تشرح كيف حصلت عليه.

ومكث مانديلا ، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام لعمله في تكريس المصالحة في جنوب أفريقيا بعد إلغاء الفصل العنصري، لمدة 18 عاما في سجن جزيرة روبن قبالة كيب تاون، إضافة إلى فترة أخرى خارج هذا السجن.

لم يطلق سراح مانديلا إلا في 11 فبراير 1990 بعد قضاء 27 عاما في السجن.
وتعتبر جزيرة روبن اليوم موقعا تراثيا بعد إدراجها على قائمة التراث العالمي، وهي رمز مهم لمحاربة القمع في عصر الفصل العنصري.


وقال وزير الثقافة لمحطة التلفزة الجنوب أفريقية (إي إن سي إيه إن): إن "المفتاح الرئيسي لا يزال موجودا - لا نعرف ما إذا كان قد تم نسخه".


وأضاف أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت الأشياء الأخرى بالإضافة إلى المفتاح قد وصلت إلى دار المزاد.

 

المصدر - البيان 

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