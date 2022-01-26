دار مزاد نيوزيلاندية الأولى في طرح NFT

الوكيل الإخباري - يجتمع عالما الفن الرقمي والمادي ضمن مزاد على اثنين من الرموز غير القابلة للاستبدال NFT مجسدة بصور بالأبيض والأسود للفنان النيوزيلاندي تشارلز غولدي.



وقد تحولت الصورتان، إلى رمزين حاسوبيين فريدين لا يمكن إلا للمشتري الوصول لهما.

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والصورتان عبارة عن نسختين سلبيتين لصفيحتين زجاجيتين أصليتين للفنان إلا أن دار مزاد "ويب" النيوزيلاندي لن يقدم على بيعهما إلا بصيغة رموز غير قابلة للاستبدال "NFT"، الشيفرة الرقمية الفريدة.





وأشار تشالز نيناو، رئيس القسم الفني في دار المزاد بالقول: "إلا أن الأمر المثير في المسألة هي أنك تحصل على الصفيحة الزجاجية لدى شراء القطعة بصيغة NFT".



وتابع: "لقد أخذنا غرضاً تم إبداعه في يوم معين ووقت محدد، ويعتبر جوهرياً لتاريخ نيوزيلندا وجعلناه أبدياً بطريقة ما".

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