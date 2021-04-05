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الإثنين، 05-04-2021 04:11 م

دبي.. بائع يحرق محلا للأقمشة لتخلف صاحبه عن دفع راتبه المتراكم

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الوكيل الإخباري- أقدم بائع من جنسية آسيوية على الانتقام من صاحب محل أقمشة في منطقة نايف، في إمارة دبي؛ بعدما ماطل الأخير بسداد رواتبه مدة عام كامل.

ووفق صحيفة ”البيان“، تسبب البائع بخسارة صاحب المحل نحو مليون درهم (ما يعادل 278 ألف دولار)، بعد قيامه بإحراق المحل.

وفي التفاصيل، فإن البائع، البالغ 27 عاما من عمره، توجه بعد منتصف ليل الواقعة إلى محل الأقمشة الذي يعمل فيه، وجلس عند بابه مدة من الزمن وهو يفكر بطريقة ليسترد بها حقوقه من صاحب المحل الذي تأخر في دفع راتبه أكثر من عام، وتسبب كذلك في إلغاء إقامته لدى شخص آخر بذريعة هروبه من العمل.

وقرر البائع في النهاية سرقة الأموال من خزنة المحاسبة الموجودة في المحل.

وقال صاحب المحل، وهو من جنسية الجاني، إنه تلقى اتصالا من أحد الأشخاص حول اندلاع النيران في محله، فتوجه فورا إليه وشاهد ألسنة اللهب وهي تلتهم بضاعته، وبعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة لاحظ دخول المتهم إلى المحل وإشعاله النيران فيه بعد فشله بالعثور على أية مبالغ مالية في خزنة الحسابات.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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