دبي تشهد عرض أكبر ماسة زرقاء بقيمة 176 مليون درهم - صور

الوكيل الإخباري - أعلنت اليوم دار سوذبيز للمزادات عن طرح ماسة The De Beers Cullinan Blue في شهر إبريل المقبل، والتي تعد واحدة من أكثر الماسات الزرقاء قيمة يتم عرضها في مزاد.



اضافة اعلان

واعلن أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس عن عرض الماسة النادرة في بورصة دبي للماس.





ويُقدر سعر الماسة الزرقاء بأكثر من 48 مليون دولار (176 مليون درهم)، وهي ماسة زرقاء مقصوصة بشكل متدرج عيار 15.10 قيراط وأكبر ماسة زرقاء زاهية تظهر على الإطلاق في مزاد.



وتعتبر الماسات الزرقاء المهمة كهذه نادرة بشكل استثنائي، حيث تم طرح خمسة أمثلة فقط من الماسات التي يزيد عيارها على 10 قراريط في المزادات.









البيان