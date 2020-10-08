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الخميس، 08-10-2020 12:50 م

دبي : صورة رضيع ينزع الكمامة عن وجه الطبيب تثير إهتمام العالم

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الوكيل الإخباري _ بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا اثارت صورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي لرضيع حديث الولادة، قرر بعفوية إستقبال لحظاته الأولى عبر إنتزاع كمامة الطبيب في احدى مستشفيات دبي ضجة واهتمام كبير بين المتابعين .

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وقد ظهر الرضيع وكأنه يعترض على الكمامة، التي فرضتها جائحة إنتشار فيروس كورونا.


وقد اشار أخصائي الأمراض النسائية والتوليد الدكتور سامر شعيب، الذي نشر الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" ان هذه الصورة بمثابة رسالة تبعث الأمل والرجاء في المجتمعات، التي تسعى جاهدة في مكافحة الجائحة الخطيرة، حيث انه قال : "كلنا نريد إشارة، لنزع الكمامة، والعودة إلى حياتنا الطبيعية".

 

المصدر : الفن 

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