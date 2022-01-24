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الإثنين، 24-01-2022 10:14 ص

دخل هولندا مختبئاً في بيت عجلات الطائرة

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الوكيل الإخباري - عثرت الشرطة الهولندية في مدينة أمستردام على مسافر مختبئ في العجلة الأمامية لطائرة شحن آتية من جنوب أفريقيا، كما أعلنت ناطقة الأحد.

ويعتقد أن الرجل تسلل إلى عجلة الطائرة قبل مغادرتها جوهانسبرغ، بحسب الناطقة باسم الشرطة الهولندية يوان هيلموندز. وأوضحت «عثر على الرجل حياً في مقدم الطائرة». ولفتت هيلموندز إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

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وقالت: «من المذهل أن الرجل ما زال على قيد الحياة».

 

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