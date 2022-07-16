دراسة : أشعة الشمس قد تسبب السرطان في هذه الحالة !

الوكيل الإخباري-كشفت صور صادمة عن التحول الذي يمكن أن تحدثه أشعة الشمس للأشخاص الذين يختارون إهمال وضع الكريمات الواقية من الشمس.

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يمكن لأشعة الشمس أن تغير صحة بشرتنا بشكل كبير، وقد يتطور الأمر وتؤدي أحيانًا إلى أمراض مختلفة لدى الرجال والنساء مثل السرطان بحال اهمال استخدام الكريمات الصحية الواقية من الشمس .



يساعد التصوير بالأشعة فوق البنفسجية في الكشف عن الضرر الحقيقي الذي يمكن أن تحدثه الشمس، حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا تحترق جلودهم بسهولة.



وبالتفاصيل ، استخدم مركز السرطان بجامعة كولورادو هذه الطريقة في عام 2011 لزيادة الوعي بالحاجة إلى الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.



الجلد الذي قد يبدو صحيًا يمكن أن يعاني بسهولة من تلف مخفي تحت السطح كما تظهر الصور.



تمتلك أجسامنا آلية دفاع مذهلة في الطبقة الأولى من الجلد لحمايتنا من الأشعة، والتي تأتي في شكل تصبغات سوداء، أظهرتها الأشعة.



يشير ظهور النمش أيضًا إلى تأثير أشعة الشمس فوق البنفسجية على البشرة، كما أن الأطفال أكثر عرضة للتأثر بأشعة الشمس، وهو ما شجع شركات التجميل لإنتاج كريمات حماية واقية بدرجة 50 للأطفال و15 للكبار.

صدى البلد

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