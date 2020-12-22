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الثلاثاء، 22-12-2020 12:10 م

دراسة: أصوات الطيور تحسن مزاج الإنسان ورفاهيته

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الوكيل الاخباري - قامت مجموعة من طلاب جامعة كاليفورنيا للفنون التطبيقية بدراسة تأثير أصوات الطيور في تحسين المزاج ورفاهية الإنسان.

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وأشار الباحثون إلى أن التأثير المفيد يكون فعالا حتى عند الاستماع إلى التسجيل من خلال مكبرات الصوت. فأصوات الطيور لها تأثير مفيد على رفاهية الإنسان. وفقا لما نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.


فالطيور تستخدم "الغناء" لتحديد أراضيها والدفاع عنها، ولكن صوتها يحتوي على ترددات ترضي الأذن البشرية وتحفز مناطق الدماغ المسؤولة عن المتعة.

 

يقول الطالب دانيال فيرارو، "إن هناك الكثير من الأدلة على أن قضاء الوقت في الطبيعة مفيد لرفاهيتك. لكننا قررنا تسليط الضوء على بعض العوامل التي لها تأثير مفيد".


أجرى الباحثون محادثات مع العديد من المارة في منطقة المشي في الشارع وشغلوا بشكل دوري تسجيلات مختلفة لأغاني العصافير. وتمت ملاحظة تحسن في رفاهية المجموعات التي سارت على صوت غناء العصافير، ومعظمها لم تشتكِ حتى من أنها كانت تستمع إلى التسجيل.

 

سبوتنيك

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