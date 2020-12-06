الأحد 06-12-2020
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يعلق على قرار الحظر الشامل

تنقلات وتعيينات في الأمن العام - أسماء

قرارات اقتصادية جديدة للتخفيف على الأردنيين

التربية للوكيل : توفير 160 ألف جهاز لوحي لطلبة الأسر العفيفة قريبا- فيديو

أسعار الذهب الأحد 6/12/2020

مستشفى الكرك للوكيل : سنوفر الفحوصات الهرمونية خلال أيام - فيديو

وفيات الأحد 6/12/2020

استكمال النظر بقضية فتى الزرقاء اليوم

أجواء باردة نسبيا اليوم

تحرير 5 مخالفات لمنشآت ومواطنين في الزرقاء

الأحد، 06-12-2020 11:47 ص

دراسة: العيش وسط الطيور يزيد الشعور بالرضا مثل زيادة الراتب

bosphorus-cruise


الوكيل الاخباري - توصلت دراسة ألمانية إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في منطقة بها العديد من أنواع الطيور يحققون المزيد من الرضا عن حياتهم، مثلما يحدث عند حصولهم على زيادة في الراتب.

اضافة اعلان

 وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن العديد من الدراسات السابقة، أشارت إلى أن التعرض للطبيعة مفيد لصحة الإنسان العقلية، وأن الوباء الحالي زاد من الاهتمام بالانطلاق خارج المنزل.

ووفقا للدراسة فقد راجع خبراء من ألمانيا بيانات مسح أجري حول مدى رضا آلاف الأشخاص البالغين في أوروبا عن حياتهم من خلال تعرضهم للطبيعة.


وخلص الخبراء إلى أن هناك 14 نوعا من الطيور في مناطق محلية يمنحهم سعادة تعادل حصولهم على زيادة سنوية تقدر بـ 1344 جنيها إسترلينيا.


وقال جويل ميثورست مؤلف الدراسة وأستاذ علوم البيئة في مركز سينكينبرج للتنوع البيولوجي وأبحاث المناخ إن:" الأوروبيين بشكل خاص يشعرون بالرضا عن حياتهم إذا كانت البيئة المحيطة بهم مباشرة تأوي كم كبير في الأنواع".


 وأضاف: "وفقا للنتائج التي توصلنا إليها، فإن أسعد الأوروبيين هم أولئك الذين يمكنهم رؤية العديد من أنواع الطيور المختلفة في حياتهم اليومية، أو الذين يعيشون في محيط شبه طبيعي".


 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
rsz_rsz_bigstock-biker-riding-motorcycle-on-ro-103718531

أمريكي يبتكر بديلا آمنا للدراجات النارية - فيديو

International-Space-Station-ISS20150924-22473-1rqk4pa

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة الأرض

70b548745b6948828934941de4eddda8

كبسولة فضاء يابانية تهبط في أستراليا عائدة بعينات من أحد الكويكبات

Ocean-The-Bermuda-Triangle-Rainbow-2389580-1

خبير أسترالي يكشف سبب اختفاء الطائرات في مثلث برمودا

Queen-Elizabeth-Prince-Philip-4

الملكة البريطانية وزوجها أول متلقي لقاح ضد فيروس كورونا

ط

شركة صينية تشتري جزيرة أسترالية وتمنع سكانها من دخولها

أخبار متعلقة
Shutterstock-crop

عمرها 81 سنة .. اصطياد أكبر سمكة استوائية بالعالم في أستراليا

99296-424092655

اكتشاف جسم غامض أكبر بـ 25 مرة من كوكب الأرض بالقرب من الشمس

5fb30ae34236043e600545e8

صياد يصطاد قنبلة من الحرب العالمية الثانية في ألمانيا