دراسة : النساء أفضل من الرجال في قيادة المهام الفضائية في المريخ

الوكيل الإخباري-أشارت دراسة لمحاكاة بعثات المريخ في صحراء في ولاية يوتا الى ان النساء أكثر ملاءمة من الرجال لقيادة بعثات فضائية طويلة المدى في المستقبل

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وفي التفاصيل ، أجرت الدراسة عالمة الاجتماع الدكتورة إنغا بوبوفايتو من جامعة كاوناس للتكنولوجيا في ليتوانيا ، والتي أشارت إلى أنه اعتبارًا من العام الماضي ، عملت ثلاث نساء فقط كقائدات لمحطة الفضاء الدولية خلال عقدين من التشغيل، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

وقالت إنه بينما أصبح استكشاف الفضاء أكثر تنوعًا ، لا يُعرف الكثير عن الفروق بين الجنسين في القيادة في البيئات المعزولة والحصرية والمتطرفة. وأضاف الدكتور بوبوفيتش: "في غضون 10 إلى 20 عامًا عندما تبدأ البعثات إلى المريخ ، سيتم إرسال مجموعات مختلطة الجنس إلى هناك".





وجرى علماء الاجتماع مجموعة متنوعة من التحليلات المختلفة على النصوص حول قيادة المهام الفضائية، بما في ذلك حسابات تكرار الكلمات ، ودراسات المحتوى النوعي ، وتحليلات المشاعر الحسابية.



وحدد دكتور في علم الاجتماع يدعى" بوبوفايت" عددًا من الاختلافات بين أساليب الاتصال بين الرجال والنساء في قيادة محاكاة قاعدة المريخ.



أولاً ، تبين أن تقارير النساء حققت درجات أعلى بكثير من حيث المشاعر الإيجابية وأقل بكثير من درجات المشاعر مقارنة بتقارير الرجال.



على الرغم من أن كل من القادة من الإناث والذكور أظهروا سلوكًا موجهًا نحو المهام ، إلا أن القائدات ناقشن أعضاء طاقمهن في كثير من الأحيان في تقاريرهم.



علاوة على ذلك ، عند ذكر أعضاء الطاقم الآخرين ، بينما ركز القادة الذكور على الإنجازات والولاء وروح الفريق ، تميل النساء بدلاً من ذلك إلى التأكيد على الدعم المتبادل والتحفيز والبيئة الإيجابية.



أخيرًا ، لوحظ أن النساء في القيادة يستخدمن كلمات أقل تحديدًا عند تفصيل أنشطتهن اليومية.



صدى البلد