الثلاثاء 08-12-2020
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الثلاثاء، 08-12-2020 03:38 م

دراسة تحذر من أخطر ما يمكن فعله داخل السيارة في زمن كورونا

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الوكيل الاخباري - توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بارتداء الكمامة الطبية عند ركوب السيارة مع أفراد، ولكن كشفت دراسة حديثة أنه هذا ليس الإجراء الاحترازي الوحيد الذي يجب عليك اتخاذه للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وبحسب الدراسة، فإذا كنت تقود سيارتك مع إغلاق جميع النوافذ أثناء وجود شخص آخر معك، فقد تعرض نفسك لخطر أكبر للإصابة بكورونا.

 

واستخدمت الدراسة التي نُشرت في مجلة "ساينس أدفانسس" بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأجراها فريق من باحثي جامعة براون، نماذج الكمبيوتر لمحاكاة تدفق الهواء داخل السيارة، مع مجموعات مختلفة من النوافذ المفتوحة والمغلقة، ووجدوا أن المجموعة التي أدت إلى أعلى مخاطر للإصابة بفيروس كورونا المستجد هي بإغلاق جميع النوافذ الأربعة.

وقال المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة وطالب دراسات عليا في جامعة براون، أسيمانشو داس، في بيان إن "القيادة مع النوافذ المغلقة مع فتح تكييف الهواء أو التدفئة هي بالتأكيد أسوأ سيناريو، وذلك وفقا لنتائج محاكاة الكمبيوتر لدينا".


كما الدراسة أيضا إلى ضرورة عدم الجلوس في المقعد الخلفي للسيارة خلف السائق مباشرة، والجلوس في الجانب الآخر، لأنه بذلك ستزيد المسافة بين الفردين.

 

سبوتنيك

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