الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الكشف عن هوية المصابة الجديدة بكورونا في مأدبا

بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الإثنين، 28-09-2020 11:46 ص

بسبب الإشعاعات

دراسة تكشف أطول وقت يمكن للبشر أن يقضوه على سطح القمر

851512-resize-56a48d825f9b58b7d0d7828a


الوكيل الاخباري – أظهرت دراسة جديدة أن مستوى الإشعاعات على سطح القمر أكبر بمقدار 2.6 مرة من تلك، التي تعرض لها أعضاء طاقم محطة الفضاء الدولية التي تكون بالعادة محمية جزئيا من الأشعة الكونية بواسطة الغلاف المغناطيسي للأرض.

اضافة اعلان

ووفقا لمجلة "ساينس أدفانس" العلمية، فإن روبرت فيمر شفاينجروبر أحد معدي الدراسة، أفاد بأن درجة الإشعاعات على القمر "أقوى بين اثنين وثلاث مرات مما هي على محطة الفضاء الدولية" وهو ما احتسبته شبكة "سي أن أن" على أنه يعادل 200 ضعف ما هو على الأرض.

ورأى شفاينجروبر أن ذلك يوجب اختصار  فترة البقاء على القمر بما لا يزيد عن شهرين تجنبا للانعكاسات الصحية المحتملة.

وأضافت المجلة أن فريق من الباحثين الصينيين والألمان في نشر نتائج الاختبار، الذي أجراه المسبار "تشانج إي – 3"، الذي أرسلته الصين إلى القمر 2019  والذي سجل يوميا الإشعاعات التي تعرض لها سطح القمر.


في غضون ذلك، قالت مراجعة نشرتها مجلة "ساينس أليرت" إن  الإشعاعات سواء أكانت كونية أم شمسية، إذ يمكن أن تؤدي إلى ضرر بعيد الأمد يراوح بين السرطان وإعتام عدسة العين، مرورا بالأمراض العصبية عند بلوغها مستويات محددة.


وتأتي هذه المعطيات في وقت تستعد فيه وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لإرسال رواد فضاء إلى القمر لفترات طويلة ابتداء من عام  2024 وإنشاء بنية تحتية لإرسال رواد فضاء دوريا.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
gettyimages-452006593

نصف مليون سمكة قرش مهددة بسبب فيروس كورونا

9998698505

عقب ما يزيد عن شهر... راعي غنم يحل لغز اختفاء طفلة في المغرب

Surfing-in-Spain-Surfing-at-North-Beach-in-Durban-South-Africa-2

رجل يفقد لوح ركوب الأمواج الخاص به في هاواي ليعثر عليه في الفلبين - شاهد

08xp-camels-mobileMasterAt3x

رصد أول جمل من نوعه في الصين - فيديو

48831300000000_original

استخدامات غير متوقعة لورق الألمنيوم

eiwujl8xyaibuvi-840x540

تركيا تتكفل بتطوير موهبة شاب صومالي مهتم بصناعة الطائرات - فيديو

أخبار متعلقة
kk

ناسا تكشف موعد هبوط أول امرأة على سطح القمر

iss

محطة الفضاء الدولية تنجو من حطام فضائي مجهول بعد مناورة ناجحة

960x0

صورة مذهلة لظاهرة فلكية نادرة حدثت في عطلة نهاية الأسبوع

1198_IMG_8190

لغز فلكي جديد.. كيف وصل الصدأ إلى سطح القمر؟ - صورة

hero-5

دراسات تُحدد أسوأ ما يمكن فعله قبل الخلود إلى النوم

download

روسيا تطور أحذية الأخف في العالم لتدريب رواد الفضاء