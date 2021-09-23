الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 02:49 م

دراسة تكشف تغيرات في سلوك الطيور بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري - حين توقف الناس عن الذهاب إلى العمل، وتم تعليق معظم وسائل النقل، بسبب الإغلاق أثناء انتشار جائحة كورونا، وجدت الطيور مكانا لها في الأماكن الحضرية لتحل مكان البشر، بحسب دراسة جديدة، نشرت يوم الأربعاء.

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تشير الدراسة، التي نشرت في "ساينس أدفانس"، إلى أن الوباء سمح للعديد من أنواع الطيور بالذهاب إلى مناطق حضرية كانوا يتجنبونها سابقا، بحسب موقع راديو "أن بي أر". 

استخدم الباحثون في معهد الموارد الطبيعية بجامعة مانيتوبا، في كندا، معلومات تم جمعها على موقع "إي بيرد"، وهي قاعدة بيانات مختبر كورنيل لعلم الطيور على الإنترنت للمشاهدات التفصيلية للطيور التي أبلغ عنها علماء مواطنون.

 

وقارن الباحثون سجلات 82 نوعا من الطيور، أي ما مجموعه 4.3 مليون طائر، في كندا والولايات المتحدة من مارس حتى مايو 2020، عندما كانت العديد من المدن في حالة إغلاق كامل لفيروس كورونا، مع نفس الفترة من عام 2017 حتى عام 2019.

 

ووجدت الدراسة زيادة في نسب مشاهدة الطيور بالقرب من الطرق والمطارات أثناء الوباء، من عشرة إلى 20 في المئة بشكل عام. 

وقال الباحث في الدراسة، مايكل شريمف، إن "معالم هذه المدن لم تتغير، لا تزال هناك مبان، ولا تزال توجد طرق، بمعنى أنه لم تستحدث مساحات شاسعة من الغابات الجديدة في هذه المناطق الحضرية، حتى تجتذب الطيور، لكن ما تغير هو نشاط الناس في تلك الأماكن". 

وأضاف "نأمل أن يكون هذا درساً لنا يمكننا استخلاصه في عالم ما بعد الوباء، أعتقد أن هناك فرصة لضبط الطريقة التي نعيش بها، وإبطاء وقع الحياة. على سبيل المثال، إذا كان بإمكان الأشخاص العمل من المنزل، ربما ليس طوال الوقت، يومين في الأسبوع، يمكن أن يقلل ذلك من نشاطنا البشري".

 

المصدر - لبنان 24 

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