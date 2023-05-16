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الثلاثاء، 16-05-2023 10:07 ص

دراسة تكشف علاقة الصابون بانجذاب البعوض للبعض

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الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة «آي سايتس» أن سبب كون بعض الناس يجذبون البعوض أكثر من غيرهم قد يرجع إلى نوع رائحة الصابون، الذي يستخدمونه، وفق «ذي غارديان».

وقد يبدو استخدام رغوة الصابون استراتيجية معقولة لتفادي البعوض، ومع ذلك تشير الدراسة إلى أن روائح بعض العطور الممزوجة بالصابون يمكن أن تجعل الإنسان أكثر جاذبية، حيث يفضل البعوض رائحة أولئك الذين اغتسلوا بثلاث من أصل أربع علامات تجارية شهيرة للصابون، تم اختبارها. وقال العلماء، الذين أجروا الدراسة: إن البعوض قد ينجذب إلى الصابون لأنه عندما لا يتغذى على الدم، فإنه يكمل تناول السكر بنكتار النبات.

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وقال كليمان فينوغر، الذي قاد الدراسة في جامعة فرجينيا للتقنية: «سيكون الأمر أشبه بالاستيقاظ وشم رائحة شيء يشبه القهوة والكعك معاً، جذابة جداً».

 

وأوضح فينوغر أن البعوض يستخدم المواد المتطايرة المنبعثة من النباتات للعثور عليها، والحصول على السكريات من رحيقها. وقال العلماء: إن التأثير الطارد نسبياً لبعض أنواع الصابون كان مرتبطاً برائحة جوز الهند، التي هي رادع طبيعي للبعوض. 

 

 

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