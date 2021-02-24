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الأربعاء، 24-02-2021 01:38 م

دراسة تكشف مضاعفات خطيرة للدغة العنكبوت

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الوكيل الاخباري - على الرغم من أن غالبية العناكب ليست خطيرة، إلا أن لدغات بعضها يمكن أن تسبب مضاعفات صحية خطيرة.

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وتعتبر بعض أنواع العناكب مثل عنكبوت الأرملة السوداء وعنكبوت الناسك البني، من الأنواع الخطيرة لأنها تمتلك أنيابا طويلة يمكنها اختراق جلد الإنسان وسموما قوية يمكن أن تسبب أعراضا خطيرة، وذلك بحسب ما نشره موقع "ذا هيلث سايت" الطبي.

عادةً ما تسبب لدغة العنكبوت أعراضا طفيفة مثل الاحمرار والألم والتورم، والتي قد لا يلاحظها المرء على الإطلاق، وعادة ما تلتئم لدغات العنكبوت غير المؤذية في غضون أسبوع أو نحو ذلك.

ولكن إذا تعرضت للعض من قبل عنكبوت الأرملة السوداء، فقد تعاني أيضا من ألم شديد في البطن أو تقلصات، إلى جانب الألم والتورم حول اللدغة، وقد تسبب لدغات عنكبوت الأرملة السوداء قشعريرة أو غثيان أو تعرق أيضا.


في حين يمكن أن تسبب لدغة العنكبوت الناسك البني ألما حادا يزداد خلال الساعات القليلة الأولى بعد اللدغة.


قد تعاني أيضا من الحمى والقشعريرة وآلام الجسم، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تتسبب لدغات العنكبوت الناسك البني في موت الجلد المحيط، مما يؤدي إلى تكوين قرحة مفتوحة في الجلد.


 قد يتحول لون الجلد في مركز اللدغة إلى اللون الأزرق الداكن أو الأرجواني، وقد يستغرق التئام الجرح تماما عدة أشهر.


وفي حالات نادرة، يمكن أن تسبب لدغة عنكبوت الناسك البني غيبوبة أو نوبات صرع ويرقان ودم في البول وفشل كلوي، ولكن نادرا ما تسبب لدغات العنكبوت الوفاة، خاصة عند الأطفال.


ويجب طلب الرعاية الطبية في الحال إذا كنت تعاني من ألم شديد أو تقلصات في البطن أو صعوبة في التنفس أو لاحظت تشكل القرحة بعد لدغة العنكبوت.
ومع ذلك، يمكن علاج لدغات العنكبوت غير السامة في المنزل، فقط ضع كيس ثلج على مكان الإصابة لمدة 10 دقائق، وكرر هذا الأمر عدة مرات.


 طهر المنطقة بالماء والصابون لمنع العدوى، وفي حالة الشعور بالحكة تناول مضادات الهيستامين مثل ديفينهيدرامين أو ضع محلول كالامين أو معجون من صودا الخبز والماء على المنطقة المصابة.


 إذا تشكلت بثور على مكان اللدغة فقد يساعد استخدام مرهم مضاد حيوي، وإذا لم تختف الأعراض بمرور الوقت، فاستشر الطبيب على الفور.

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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