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السبت، 11-06-2022 12:33 م

دراسة : زيادة عدد الأثرياء في العالم بنسبة 3. 10% خلال العام الماضي

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الوكيل الإخباري-أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع إجمالي الثروات في العالم خلال العام الماضي بنسبة 3. 10% إلى 473 تريليون دولار وبخاصة بفضل ازدهار أسواق الأسهم.

وبحسب الدراسة التي أجرتها مجموعة «بوسطن كونسالتنغ غروب» ونشرتها، فإن النمو في إجمالي ثروة العالم خلال العام الماضي كان الأكبر منذ عشر سنوات.

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فقد ارتفع عدد الأثرياء الذين لا تقل ثروة الواحد منهم عن 100 مليون دولار بمقدار 300 شخص تقريبا، وفق وكالة الانباء الألمانية.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الأثرياء؛ حيث ضمت 8. 25 ألف ثري تلتها الصين وتضم 8500 ثري. وفي المركز الثالث جاءت ألمانيا.

ويضم العالم حوالى 69 ألف شخص فائق الثراء يمتلكون 15% من إجمالي الأصول المالية للعالم.

كما زادت قيمة الأصول المادية بما في ذلك العقارات والأعمال الفنية والذهب بنسبة 11% إلى 13 تريليون دولار خلال العام الماضي.

وزادت قيمة الأصول العقارية بشكل خاص بقوة في بعض الأوقات.



صدى البلد

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