السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

عدد قياسي من الطائرات العسكرية الصينية يدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية

حقيقة زواج عمايري وأمل عرفة مجددا

وفاة ستيني بعيار ناري في الكرك

أسعار الذهب السبت 2/10/2021

الاردن الثالث عربيا.. إصابات كورونا العالمية تتجاوز 234.24 مليون

العرموطي: تسجيل نحو 6 آلاف شركة إلكترونيا

قطر تصوت اليوم في أول انتخابات لمجلس الشورى

عملية سرقة إلكترونية ضخمة كاملة الأوصاف في الولايات المتحدة

انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة

انخفاض طفيف على الحرارة السبت

السبت، 02-10-2021 09:27 ص

دراغون تعود للأرض من محطة الفضاء

127-132827-dragon-spacecraft-earth-successful-mission-space_700x400


الوكيل الإخباري - عادت مركبة الشحن الفضائية «دراغون» التابعة لشركة سبيس اكسبلوريشن تكنولوجيز (سبيس إكس) بأمان إلى الأرض بعد أن أمضت شهراً في الفضاء. وهبطت المركبة الفضائية أول من أمس بمساعدة مظلة قبالة سواحل فلوريدا.

وجاء في تغريدة لشركة سبيس إكس أنه «تم تأكيد هبوط المركبة «دراغون»، وبذلك تكون أكملت مهمة إعادة إمداد البضائع رقم 23 التي تقوم بها سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية». وكانت مركبة الشحن الفضائية غير المأهولة قد غادرت بنجاح يوم الخميس محطة الفضاء الدولية، وفقاً لكل من سبيس إكس وناسا.

اضافة اعلان

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاستعلام-عن-مخالفات-المرور-2021-1630437856-0

شاهد ...الدنمارك تبدأ تجربة معابر مشاة ثلاثية الأبعاد

16330946730355064

مزاد على لوحات أسطورة الملاكمة محمد علي في نيويورك

image (5)

الفتاة الغارقة تثير قلق الإسبان - فيديو

6157da22423604630a4a5864

عملية سرقة إلكترونية ضخمة كاملة الأوصاف في الولايات المتحدة

thumbs_b_c_f3e2956aeed4888d726d7ef7e27e3939

جدة هندية تمارس ببراعة رياضة مبارزة محلية في الهند - فيديو

6156a2e24c59b7143e2588b0

طلاب كمبوديون يصنعون كرسيا طائرا - فيديو

أخبار متعلقة
1632914112602136200

أول قمر صناعي صيني لاستكشاف الشمس

arabia-terra

هل حرثت 'أرض العرب' في المريخ.. ناسا تكشف سر المدرجات الغريبة- صور وفيديو

medium_2021-09-19-20e8fc1c08

رفع سرعة شفرات مروحية انجينيوتي على المريخ

60aa9bc3d0

شاهد ...أول كبسولة فضاء بطاقم مدني تستعد للهبوط قبالة فلوريدا

8585858

عودة 3 رواد إلى الأرض بعد أطول مهمة صينية في الفضاء

للاللر

الصين تنجح في إطلاق قمر صناعي جديد