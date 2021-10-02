دراغون تعود للأرض من محطة الفضاء

الوكيل الإخباري - عادت مركبة الشحن الفضائية «دراغون» التابعة لشركة سبيس اكسبلوريشن تكنولوجيز (سبيس إكس) بأمان إلى الأرض بعد أن أمضت شهراً في الفضاء. وهبطت المركبة الفضائية أول من أمس بمساعدة مظلة قبالة سواحل فلوريدا.



وجاء في تغريدة لشركة سبيس إكس أنه «تم تأكيد هبوط المركبة «دراغون»، وبذلك تكون أكملت مهمة إعادة إمداد البضائع رقم 23 التي تقوم بها سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية». وكانت مركبة الشحن الفضائية غير المأهولة قد غادرت بنجاح يوم الخميس محطة الفضاء الدولية، وفقاً لكل من سبيس إكس وناسا.

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المصدر - البيان

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