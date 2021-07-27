درجات حرارة قياسية.. مدينتان سعوديتان تسجلان نصف درجة الغليان

الوكيل الإخباري - في ارتفاع قياسي لدرجة الحرارة، أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد، يوم أمس "الاثنين" تسجيل مدينتين سعوديتين نصف درجة حرارة الغليان، ببلوغهما 50 درجة مئوية، فيما اقتربت 8 مدن أخرى من نصف درجة الغليان بدرجات تراوح بين 48.5 درجة و45 درجة مئوية.

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وكشف المركز الوطني للأرصاد أن مدن السعودية الأعلى حرارة اليوم هي كالتالي: القيصومة وحفر الباطن (50 درجة)، الأحساء (48.5 درجة)، الدمام (48.4)، رفحاء (47 درجة)، القصيم (46)، الرياض وينبع وعرعر وسكاكا (45 درجة).



وتوقع المركز أن يستمر الطقس حاراً اليوم مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والقصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية وكذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

البيان