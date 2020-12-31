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الخميس، 31-12-2020 12:17 م

دعم الموتى... صرف 600 دولار لكل متوفي في أمريكا

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الوكيل الإخباري - قد يحصل الموتى في الولايات المتحدة، على مدار الأشهر القليلة المقبلة، على بعض شيكات الدعم النقدي في مواجهة الجائحة بقيمة 600 دولار للفرد والتي بدأت الحكومة الفيدرالية في إصدارها ليلة الثلاثاء.

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وسيكون ذلك تكرارا لما حدث في الربيع الماضي، عندما كان الأفراد المتوفون من بين المستفيدين من جولة سابقة من المدفوعات المباشرة، تصل إلى 1200 دولار لكل شخص، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي".

 

حصل أكثر من مليون متوفي على شيكات بنهاية أبريل/ نيسان، بقيمة جماعية 1.4 مليار دولار، وفقا لمكتب محاسبة الحكومة. طلبت السلطات استرداد هذه الأموال، مما أدى إلى حالة من الارتباك والتذمر.


الآن، قد تؤدي حزمة إغاثة كوفيد البالغة قيمتها 900 مليار دولار، والتي وقعها الرئيس دونالد ترامب لتصبح قانونا يوم الأحد، إلى وضع مماثل، على الرغم من أن الكونغرس وضع جدار حماية للحد من نطاقه هذه المشكلة، وفقا لخبراء الضرائب.


ينص القانون الاستجابة للوباء لعام 2021، بناء على مستويات محددة للدخل، على منح دفعة لمرة واحدة تصل إلى 600 دولار لكل شخص و600 دولار لكل طفل معال. على سبيل المثال، يمكن لعائلة مكونة من أربعة أفراد أن تحصل على 2400 دولار.


لكن القانون لا يسمح للأشخاص الذين ماتوا قبل 1 كانون الثاني/ يناير 2020 بالحصول على دفعة من المساعدات، هذا يعني أن من ماتوا بعد هذا التاريخ ربما يتم صرف المساعدات لهم.

 

المصدر : سبوتنيك


 




 

 


 

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