دقق جيداً.. ماذا ترى في هذه الصورة؟

الوكيل الاخباري - انتشرت مؤخراً العديد من الصور التي تحمل خدعا بصرية وتحتاج لقوة تركيز لبيان تفاصيل تلك الصور.

اضافة اعلان



وعادة ما تنتشر هذه الصور بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يسارع النشطاء لقراءة تفاصيل تلك الصور التي قد تحمل في بعض الأحيان تحليلات لشخصيات قارئها.







فلتطل عزيزي القارئ النظر إلى الصورة وتحاول الإجابة.

ستجد أن الصورة قد تبدو لأول وهلة أنها صورة فراشة، أما إذا دققت النظر جيداً فستكتشف أن الصورة تحتوي أيضاً على 4 وجوه، كما أن هناك أوراق أشجار يتكون منها جناحا الفراشة.







المصدر : العربية