الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة : نفكر بمدينة إدارية تستوعب الدوائر الحكومية والزيادة السكانية

وريكات يطلع على مشاريع صندوق التنمية بجرش وعجلون

رئيس الوزراء : الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى

الخصاونة يهدد للمرة الثالثة بـ العيون الحمراء

وزير البيئة يشارك في أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط

الخصاونة : التعرفة الكهربائيّة لن تمسّ 93% من الأردنيين

18 مسنا فوق 85 عاماً تزوجوا في الأردن

توزيع الكهرباء تدعو الراغبين بالتسجيل على منصة الدعم إلى مراجعتها السبت المقبل

الخصاونة : القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة

وزير الزراعة يطلع على التداول والكميات في بورصة الزهور

الثلاثاء، 29-03-2022 04:30 م

دقق جيداً.. ماذا ترى في هذه الصورة؟

as


الوكيل الاخباري - انتشرت مؤخراً العديد من الصور التي تحمل خدعا بصرية وتحتاج لقوة تركيز لبيان تفاصيل تلك الصور.

اضافة اعلان


وعادة ما تنتشر هذه الصور بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يسارع النشطاء لقراءة تفاصيل تلك الصور التي قد تحمل في بعض الأحيان تحليلات لشخصيات قارئها.



فلتطل عزيزي القارئ النظر إلى الصورة وتحاول الإجابة.

 

ستجد أن الصورة قد تبدو لأول وهلة أنها صورة فراشة، أما إذا دققت النظر جيداً فستكتشف أن الصورة تحتوي أيضاً على 4 وجوه، كما أن هناك أوراق أشجار يتكون منها جناحا الفراشة.


 

 

المصدر : العربية

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Bride_02

حفل زفاف هندي يتسبب في نفوق 63 دجاجة

مسرح-الظهران-بالمملكة

فتاة في السابعة تدخل غينيس كأصغر مغنية أوبرا في العالم -صورة

191826Image1-1180x677_d

رابع رحلات بلو أورويجين للسياحة في الفضاء تنطلق اليوم

image

أول حفل حوض سباحة للكلاب في العاصمة الفنزويلية

63633e11-3388-443f-9658-092ecde01587

العائلة المالكة ببريطانيا تحيي الذكرى الأولى لوفاة الأمير فيليب

2366149-اليورو-الجديد-(5)

تلاعب مستأجر يتسبب بتغريمه 221 ألف يورو في باريس

أخبار متعلقة
FOCV9W4X0AQ26mQ

شاهد.. إنقلاب سيارة وسقوطها مقابل صخرة الروشة بمشهد مرعب

201506250112769

شاهد.. وسط الدمار أوكرانية تعزف على البيانو

6a654ecd-4976-46c2-aaef-f5f7951e9e85_16x9_1200x676

شاهد..جزائري يصل فرنسا متخفياً أسفل الطائرة