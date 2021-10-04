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الإثنين، 04-10-2021 10:07 ص

دمية باربي تختار رائدة فضاء الإيطالية - صورة

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الوكيل الإخباري - انطلقت نسخة جديدة من دمية الأطفال باربي على هيئة رائدة الفضاء الإيطالية سامنثا كريستوفوريتي في رحلة جوية على ارتفاع تنعدم فيه الجاذبية بهدف إلهاب حماس الفتيات الصغيرات حتى يتجهن لاحتراف العمل بالفضاء والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة.

وبمناسبة أسبوع الفضاء العالمي من 4 إلى 10 أكتوبر تشرين الأول، الذي يخصص هذا العام للاحتفاء بالمرأة في الفضاء، تعاونت شركة ماتيل لصناعة لعب الأطفال مع وكالة الفضاء الأوروبية ومع كريستوفوريتي التي تتدرب الآن لرحلتها القادمة إلى المحطة الفضائية الدولية في أبريل نيسان المقبل.

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وفي إطار المشروع، تم إطلاق الدمية التي تشبه رائدة الفضاء الإيطالية في رحلة تحاكي تدريباتها على انعدام الجاذبية في الفضاء من قاعدة تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية بألمانيا.


قالت كريستوفوريتي (44 عاما) في بيان بالفيديو "أرجو فعلا أن نتمكن من خلال ذلك من إثارة بعض الحماسة خاصة عند الفتيات الصغيرات ... فربما .. تشعل بعض الصور شرارة شغف في قلوب بعض البنات".


 

المصدر - البيان 

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