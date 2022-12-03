السبت 03-12-2022
الوكيل الاخباري

3 شهداء و 149 معتقلا بالقدس في الشهر الماضي

ليبيا.. استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بصواريخ موجهة قبل تهريبه

أكبر قوة اقتصادية في العالم توفر 263 ألف وظيفة في شهر

المستقلة للانتخاب: تأجيل انتخابات غرف التجارة لعدم اكتمال النصاب

اعلان صادر عن الجامعة الهاشمية- أسماء

تعاون أردني نرويجي في مجالات الطاقة والتنقيب عن النفط والغاز

رد جديد من جورج قرداحي بشأن أزمته مع السعودية يتصدر تويتر

مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

توقعات بسقوط الذهب عالمياً نحو 1500 دولار في 2023

تأجيل انتخابات تجارة إربد للسبت المقبل لعدم توفر النصاب

السبت، 03-12-2022 10:13 ص

دودة بطول 12 سم في خد امرأة في موسكو - صورة

b77b2457ec6382e391d9f2ed81f03


الوكيل الإخباري - أخرج الجراحون في مستشفى بمقاطعة موسكو دودة استقرت في خد امرأة عمرها 51 عاما، بعد لدغة بعوض.

اضافة اعلان

وقد اشتبه الأطباء في البداية بوجود ورم حميد في منطقة الخد، وقرروا استئصاله. ولكنهم فوجئوا عندما أجروا شقا في المكان بوجود رأس دودة في الخد.

ويقول الدكتور سيرغي غريفتسيف، رئيس قسم جراحة الوجه والفكين: "وجدنا هناك كبسولة فيها دودة معوية. وتسبب نشاطها الحيوي في حدوث التهاب وحركتها تسببت في حكة مستمرة. ازلنا الكبسولة من الخد وأخرجنا منها دودة طولها 12 سم، وبعد ذلك خيطنا الشق".


وقد اتضح أن الإصابة حصلت بسبب لدغة بعوضة اعتيادية.

 


 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ghdfgdf

في دولة أوروبية.. قصة أمانة رجلين تثير الإعجاب

image (1)

دولة تقدم وسائل النقل مجاناً

00

الداخلية المصرية تكشف ملابسات فيديو لشخص قام بترويع طلبة داخل مدرسة

111

يعود من عطلة ليجد منزله فارغا تماما في بريطانيا - صور

Galapagos_Tortoise_(5213306875)

أقدم سلحفاة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 190 - صور

main_image638886ec9f1f6

تفاصيل جديدة بقصة مصري طلق زوجته بحفل زفاف ابنته - فيديو