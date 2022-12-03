دودة بطول 12 سم في خد امرأة في موسكو - صورة

الوكيل الإخباري - أخرج الجراحون في مستشفى بمقاطعة موسكو دودة استقرت في خد امرأة عمرها 51 عاما، بعد لدغة بعوض.





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وقد اشتبه الأطباء في البداية بوجود ورم حميد في منطقة الخد، وقرروا استئصاله. ولكنهم فوجئوا عندما أجروا شقا في المكان بوجود رأس دودة في الخد.





ويقول الدكتور سيرغي غريفتسيف، رئيس قسم جراحة الوجه والفكين: "وجدنا هناك كبسولة فيها دودة معوية. وتسبب نشاطها الحيوي في حدوث التهاب وحركتها تسببت في حكة مستمرة. ازلنا الكبسولة من الخد وأخرجنا منها دودة طولها 12 سم، وبعد ذلك خيطنا الشق".



وقد اتضح أن الإصابة حصلت بسبب لدغة بعوضة اعتيادية.





روسيا اليوم