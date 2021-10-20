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الأربعاء، 20-10-2021 09:44 ص

دودة بولينويد.. الجمال المسموم - صور

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الوكيل الإخباري - هذا المخلوق الغريب، الذي نصفه فضائي ونصفه الآخر إكليل عيد الميلاد، جميل وحقيقي بالفعل.

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إنها دودة بولينويد، وتسمى Eulagisca gigantea، التي تعيش في أعماق المحيط المتجمد الجنوبي.

يبلغ طول هذه الدودة 30 سم ولديها خرطوم 7.5 سم قابل للسحب تستخدمه في الطعام، وفق موقع (futura.sciences)

 

لا يُعرف الكثير عن هذه الدودة، ولكن بالحكم على حجم فكيها، فهي مفترسة وآكلة للحوم! 

 

تنتشر دودة Eulagisca gigantea  على نطاق واسع حول أنتاركتيكا والمحيط الجنوبي على أعماق تتراوح بين 40 و 700 متر.



 

المصدر - البيان 

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