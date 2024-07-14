دودة دموية ضخمة تثير الرعب في كاليفورنيا

الوكيل الإخباري- أصيب زوار أحد شواطئ مدينة كاليفورنيا بصدمة كبيرة بعد العثور على مخلوق زاحف لونه أحمر داكن ويشبه دودة ضخمة، بعدما كان معلقًا على حافة الرصيف البحري بجانب أحد قوارب الصيد في "خليج مونتيري".



نُشر فيديو لهذه الدودة عبر حساب "خليج مونتيري" على إنستغرام، الذي ذكر أنه أُعيد وضعها في المياه باستخدام الورق المقوى بسبب خطورة لمسها باليد.

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وتوالت التعليقات المعبرة عن صدمتهم من هذا الاكتشاف، حيث وصفه أحد المعلقين بأنه "أشياء من الكوابيس"، بينما تهكم آخرون من خلال تشبيهه بالأمعاء الغليظة في جسم الإنسان، وذهب البعض إلى وصفه بأنه مخلوق خرافي مقتبس من مسلسل خيال علمي.



ديدان الدم

في تصريح نقلته صحيفة "نيويورك بوست"، شرح خبير بالحياة البحرية في كاليفورنيا أن هذا المخلوق يدعى "دودة الدم الأمريكية" (Glycera americana) وهو من نوع الحيوانات اللافقرية الذي يُطلق عليه أيضًا "ديدان الدم" لأنه عند قطعه يطلق كميات كبيرة من الدم الأحمر. تعد ديدان الدم من أهم مصادر الغذاء لآلاف الطيور الشاطئية خاصة خلال أشهر الخريف والشتاء.

يمكن أن تنمو هذه الديدان ليصل طولها إلى 30 سنتيمترًا، ولها خرطوم سام بأنياب مسننة، لذلك حذّر الخبير من خطورة الاقتراب منها لأنها حيوان مفترس سريع يخرج فمه الطويل لالتقاط الفريسة ثم يختبئ تحت الرمال البحرية. وتقتل فريستها من خلال إصابتها بالشلل عند إطلاق مادة السيروتونين، التي تؤثر على أعصاب الجسم.

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