الأحد 18-04-2021
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الأحد، 18-04-2021 02:58 ص

دولة أوروبية تدفع لك مقابل زيارتها!

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الوكيل الاخباري - طوال الوباء، كانت الوجهات تبتكر طرقاً لجذب المسافرين - من صقلية، التي أعلنت عن خطط لدعم الرحلات بخصم على السفر، إلى قبرص، التي كانت تقدم إجازة مجانية إذا تم تشخيص إصابتك بـ كوفيد-19 أثناء وجودك هناك. الآن آخر مكان لبدء جذب المسافرين بالمال هو جزيرة مالطا الأوروبية الساحرة، والتي ستدفع لك مقابل زيارتها هذا الصيف.

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يأتي ذلك، فيما قررت هيئة السياحة في مالطا دفع أموال لكل مسافر مقابل حجز إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فنادق مختارة. كما ستكون خطة الدفع متدرجة، حيث ستحصل على 100 يورو (حوالي 119 دولاراً) للفرد لحجز غرفة في فندق خمس نجوم، و75 يورو (حوالي 89 دولاراً) لفنادق أربع نجوم و50 يورو (حوالي 60 دولاراً) لفندق ثلاث نجوم.


وهذا ليس كل شيء - ستتم مطابقة المدفوعات من قبل الفنادق، مما يعني أن الفنادق ستدفع للنزلاء أموالا مماثلة، وهو ما يعني أنه بإمكانك كسب ما يصل إلى 200 يورو (حوالي 238 دولاراً) للإقامة لمدة 3 ليالٍ في فندق خمس نجوم، وفقاً لما ذكرته "فوربس" . 

 

المصدر - العربية 

 




 

 


 

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