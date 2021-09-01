الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

60 % من المدارس الخاصة لم تسلم “العقد الموحد” للمعلمين

250 مليون دولار لحل مشكلة البطالة في الأردن

بحث تحديات قطاع مربي الأبقار بالأردن

مجلس الوزراء يقرر احالة عدد من الموظفين إلى التقاعد

خطة لتطوير القطاع السياحي في الطفيلة

فلسطين: 8 وفيات و2675 إصابة جديدة بفيروس كورونا

توضيح من الضمان الاجتماعي حول تخفيض قيمة الاشتراكات

الضمان الاجتماعي : سننتقل خلال الأشهر القادمة تدريجيا إلى برنامج تعافي

إرادات ملكية بالرفاعي وخليل ومحافظين

الأربعاء، 01-09-2021 03:34 م

دولتان عربيتان تسجلان أعلى 15 درجة حرارة في العالم

درجة حراره


الوكيل الإخباري - صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة 15 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة اقتربت من 50 درجة فوق الصفر.

اضافة اعلان


ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى 15 درجة حرارة في مدن عربية من دولتين فقط، وجاءت القائمة على الشكل الآتي:


1- خناقين (العراق): 49.5 درجة مئوية.
2- البدرة (العراق): 48.6 درجة مئوية.
3- الناصرية (العراق): 48.6 درجة مئوية.
4- الرافعي (العراق): 48.6 درجة مئوية.
5- الوفرة (الكويت): 48.5 درجة مئوية.


6- العمارة (العراق): 48.4 درجة مئوية.
7- الجهراء (الكويت): 48.4 درجة مئوية.
8- علي الغربي (العراق): 48.2 درجة مئوية.
9- مطربة (الكويت): 48.2 درجة مئوية.
10- مطار بغداد الدولي (العراق): 48 درجة مئوية.


11- كربلاء (العراق): 48 درجة مئوية.
12- سيماوا (العراق): 48 درجة مئوية.
13- كوت الحاي (العراق): 47.8 درجة مئوية.
14- ميناغيش (الكويت): 47.8 درجة مئوية.
15 الصليبية (الكويت): 47.7 درجة مئوية".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
asabnews_2020-09-05_15-37-39_336731

استوحي تسريحات سهلة ولطيفة لابنتك في المدرسة

عواصف

علماء: العواصف الشمسية القادمة قد تؤدي إلى تدهور شبكة الإنترنت العالمية

d47cac3fe3e0fb6350398f993bc395875

شاب مصري ينقذ طفلا من موت محقق في الشارع - فيديو

20210831152627656

صورة من هابل تظهر سيفا فضائيا يخترق قلبا سماويا ضخما

612ea7784c59b75e3d782fda

مأساة سيدة أمريكية شاهدت تمساحا يهاجم زوجها ويقضم ذراعه

5360601-1455665958

الصين تقرر تحديد وقت ألعاب الأطفال عبر الإنترنت

أخبار متعلقة
الولايات-المتحدة-تسجل-أول-إصابات-لغزلان-بفيروس-كورونا-في-العالم-1280x720

أمريكا تسجل أول إصابات لغزلان بكورونا في العالم

6AF39CEC-69B8-4425-8CBC-46C8E47110E0

غينيس تكشف قائمة أقصر الناس في العالم - فيديو

الرسم-على-سيارة-3

عربيًا اغسلني أرجوك.. فنان روسي يحول السيارات المتسخة الى لوحات فنية - صور

2d86c74f-c1ce-4362-a194-a1207a7d1d72

شاهد أكبر رافعة أثقال أميركية في العالم تدخل موسوعة غينيس

Agriculture989

دراسة بريطانية : تغير المناخ يعزز الإنتاجية الزراعية

7554a599e09930d43af0d04a1575b395650x300

كيف تتغلب على ارتفاع الحرارة داخل المنزل من دون تكييف!